ثرى الكويت احتضن جثمان «أمير الإنسانية»

الأولى

في مشهد مهيب ووسط مشاعر الألم التي اعتصرت قلوب الكويتيين احتضن ثرى الكويت امس جثمان الامير الراحل سمو الشيخ صباح الاحمد طيب الله ثراه.

ورغم ان الظروف الطارئة حالت دون مشاركة المواطنين والاشقاء الخليجيين والعرب، والاصدقاء من مختلف دول العالم في مراسم الوداع الاخير، التي تقدمها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- ظهرت الدموع في المآقي بل وتساقطت منهمرة على الخدود والمشيعون يوسدون الجثمان الطاهر ثرى الكويت الطاهر، وكأن الارض الحنون تحتضن ابنها البار الرحيم الذي نبت فيها، وترعرع، وعاش حياته يتنسم عبيرها، ثم عاد اليها لتأخذه الى جنان الخلد التي اعدها الله للاخيار والمصلحين.

فقد ووري الثرى عصر أمس الجثمان الطاهر لفقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- وجعل الجنة مثواه. وتقدم سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد المشيعين وفي معيته رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وعدد من الشيوخ.

وأدى سمو أمير البلاد عصر امس صلاة الجنازة على جثمان أخيه الطاهر فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- وجعل الجنة مثواه وذلك في مسجد بلال بن رباح.

هذا وقد كان في معية سموه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وممثل سمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. كما أدى صلاة الجنازة على جثمان سموه -رحمه الله- رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وحشد من المواطنين.

وكان سمو أمير البلاد استقبل ظهر أمس جثمان أخيه الطاهر فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- وجعل الجنة مثواه قادما من الولايات المتحدة الاميركية.

هذا وقد رافق جثمان سموه -رحمه الله- أخوه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد والشيخ مبارك جابر الاحمد والشيخ ناصر صباح الأحمد.