خادم الحرمين: فقدت أخاً عزيزاً وصديقاً كريماً وقامةً كبيرة

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الرياض- الوكالات: أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس في برقية بعث بها الى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، أن السعودية والكويت يجمعهما مصير مشترك واحد. وأضاف الملك سلمان أنه على مر التاريخ جمعت السعودية والكويت أواصر راسخة. وكان خادم الحرمين الشريفين اعرب عن حزنه لوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد. وقال بتغريدة في حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي «فقدت برحيل الشيخ صباح الاحمد الصباح -رحمه الله- أخا عزيزا وصديقا كريما وقامة كبيرة له في نفسي مكانة عظيمة وتقدير يستحقه». واكد خادم الحرمين «افتقده كما يفتقده شعبه وسيخلده التاريخ اذ كرس حياته لخدمة بلاده وامتيه العربية والاسلامية»، مضيفا «تعازينا لاهلنا في الكويت انا لله وانا اليه راجعون».