ترامب يدعو «الخليجي» إلى الاجتماع على إرث صباح الأحمد

الأولى

واشنطن - الوكالات: دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دول الخليج العربية الى الاجتماع على ارث أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد. وقال ترامب في بيان صادر عن البيت الأبيض «أشعر بحزن بالغ لوفاة صديقي العزيز أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد. ونتقدم أنا وزوجتي ميلانيا بأحر التعازي للشعب الكويتي على هذا المصاب». وتابع ترامب قائلا «لقد كان الشيخ صباح الأحمد صديقا وشريكا ثابتا للولايات المتحدة، وتشرفت بتقليده وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى في وقت سابق من هذا الشهر.. كان الأمير رجلا دبلوماسيا لا مثيل له وتولى منصب وزير الخارجية لأربعين عاما». وأضاف «لقد ساعدت وساطته الحثيثة في حل النزاعات في الشرق الأوسط في ردم هوة الانقسامات في ظل أصعب الظروف. وآمل أن تجتمع دول الخليج لتكريم إرثه والعمل نحو المستقبل التعاوني الذي تصوره».