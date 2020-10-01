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الملكة إليزابيث: ذكرى الأمير الراحل ستبقى خالدة


تلقى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أعربت فيها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لسموه وللشعب الكويتي بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، مشيرة إلى أنه كرس حياته للكويت وتحديدا في علاقاتها مع الحلفاء والأصدقاء وستبقى ذكراه خالدة لدى كل من يعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي والسعي لإيجاد التفاهم بين الأمم وخدمة القضايا الإنسانية ومستذكرة الزيارة الرسمية البارزة التي قام بها سموه في شهر نوفمبر عام 2012 والتي كان فيها موضع التقدير العميق للملكة. وبعث سمو الأمير برسالة جوابية للملكة اليزابيث ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبرت عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة.


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