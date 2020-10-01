... ورحل سيد الحكمة

أول النهار

سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد اسم أكبر من أن يُعرف، ورمز أعظم من أن يوصف، وقائد قل أن يجود الزمان بمثله.. لم يكن هذا الفقيد العظيم حكيماً وحسب.. بل كان سيد الحكمة، والسياسي المحنك، والدبلوماسي الخبير، والأب الحنون، وقائداً سابقاً عصره في الفكر والتخطيط ورجاحة العقل. لقد عمل الفقيد الكبير على مدى أكثر من 70 عاماً في خدمة وطنه وشعبه وأمتيه العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء، وحينما نقول عمل فإننا نعني هذه الكلمة تماماً فمنذ اليوم الأول لتوليه مسؤولياته الرسمية، كان -رحمه الله- شعلة من نشاط وحركة، ولأنه كان سابقاً عصره في التفكير، فقد كان مميزاً ومبدعاً في كل منصب تولاه، وهو مازاد من رصيد خبرته، وتراكم معرفته، واتساع مداركه.

لقد أتاحت مسؤوليات الراحل العزيز الكبيرة والمتعددة الفرصة ليخلق قاعدة واسعة من المعارف والأصدقاء من ملوك ورؤساء دول، ورؤساء وزارات وسياسيين ودبلوماسيين واقتصاديين ومفكرين في كل بقاع العالم، وكانت تلك الصداقات سبباً في ترسيخ السياسة الخارجية الكويتية، التي وضع الراحل أسسها، وأنشأ هيكلها، والتي كانت، ومازالت تمثل مدرسة في الدبلوماسية النشطة، المبنية على تعزيز السلام والاحترام المتبادل، المستندة إلى ترسيخ مكانة الكويت في المحافل الدولية.

لقد عمل الراحل الكبير على مدى 4 عقود، كان خلالها وزيراً للخارجية على تنفيذ سياسة خارجية راسخة جعلت للكويت مكانة وكلمة مسموعة، كما كانت لإسهامات الراحل الكبير في حل الكثير من المشاكل والخلافات السياسية بين الدول أدوار فاعلة في تهدئة الكثير من الأوضاع، وعاصر الراحل الفقيد أحداثاً وحروباً ونكسات زادت من رصيد خبرته وجعلته أكثر اطلاعاً ومعرفة. وحينما تولى الفقيد الكبير مسؤوليته الكبرى في قيادة مسيرة هذا الوطن، كان تركيزه على تحقيق حلم راوده منذ بدايات حياته السياسية، وهو أن تكون الكويت مركزاً تجارياً ومالياً عالمياً لإيمانه بأن كل الإمكانات متاحة، والظروف مناسبة من أجل إيجاد دخل بديل للنفط، لان هذا المصدر معرض للنضوب أو تراجع أهميته، لهذا كان الراحل العظيم حريصاً على تحقيق هذا الهدف، ناهيك عما قام به من خطوات لدفع عجلة التنمية، وإطلاق المشاريع الضخمة كمطار الكويت الجديد، والمراكز الثقافية، وتوسعة وبناء المستشفيات والجامعات، وغيرها من الخطوات الإيجابية.

إن مسيرة الراحل الكبير صباح الأحمد الحافلة بالعطاء، المليئة بالأحداث، والعامرة بالدروس والعبر لايمكن أن تختصر بكلمات قليلة لكن العالم بالتأكيد سيفتقد قائداً حكيماً، بل سيد الحكمة، وسياسياً محنكاً، ودبلوماسياً رصيناً، وزعيما تميز بإنسانيته.. نسأل الله لصباح الأحمد المغفرة والرحمة، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه لوطنه وشعبه وللإنسانية جمعاء، كما نسأله جلت قدرته أن يعين خلفه سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، الرجل الأمين الوفي، والإنسان المتواضع، المحب للكويت وأهلها على أن يكمل مسيرة الخير لهذا الوطن كما عرف عن سموه عطاؤه ووفاؤه وإخلاصه وحرصه على أمن واستقرار ورخاء الكويت وشعبها. وكلنا ثقة في قدرة سموه على تحقيق كل ما يريده سموه من خير للكويت وأهلها، وأن يكمل تحقيق حلم الراحل الكبير.. سيد الحكمة.