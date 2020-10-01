وداعاً أمير الإنسانية

وطن النهار

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى? رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.

بهذه الآيات القرآنية ننعى إلى الأمة الكويتية، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بل وإلى الدنيا كلها من أقصاها إلى أقصاها وفاة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي لقي وجه ربه الكريم راضياً مرضياً بعد رحلة عطاء حافلة، ومسيرة إنسانية متفرِّدة جعلت من سموه أيقونة بين الملوك والرؤساء والزعماء، وجعلت من الكويت مثلاً في المشاركة والتفاعل مع شعوب الأرض قاطبة، وأنموذجاً رفيعاً في التعامل مع القضايا والأحداث.

لقد رحل إلى الرفيق الأعلى حكيم المنطقة والأمتين العربية والإسلامية والعالم، قائد الإنسانية، ومؤسس مدرسة الدبلوماسية الهادئة الرصينة التي استفاد منها الشرق والغرب، وشهدوا لها ولصاحبها بالتميز والنبوغ.

فبالمقاييس الحسيِّة الخالصة رحل عن الدنيا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لأن الرحيل مكتوب على كل إنسان، بل على كل مخلوق فلكل بداية نهاية، ولكل أجلٍ كتاب.

قال تعالى: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

وقال سبحانه مخاطباً صفوة رسله، وخاتم أنبيائه محمداً -صلى الله عليه وآله وسلم-: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.

فبالمقاييس الحسية رحل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولقي ربَّه راضياً مرضياً بعد حياة حافلة بالعطاء للكويت ولأهل الكويت، وللمنطقة ومواطني المنطقة، بل للعالم كله من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه.

وبالمقاييس الحسيِّة رَحَل نصير المظلومين، ومعين المستضعفين، ومساعد المحتاجين، رحل من يفزع لنجدة المستغيث، وتلبية نداء الملهوف، رحل من امتدت أياديه البيضاء إلى أدغال أفريقيا، وتخوم آسيا، وإلى القارة الأوروبية وأستراليا والأميركتين.

بالمقاييس الحسيّة غادر صباح الأحمد الحياة الدنيا بآلامها ومواجعها، بشواغلها ومسؤولياتها، بأفراحها وأتراحها، وذهب إلى الرفيق الأعلى ليلحق بأمثاله من الطيبين الطاهرين، وبنظرائه من الأبرار والصالحين الذين تبكي على فراقهم السماء والأرض، وتسعد بمقدمهم جنات النعيم.

بالمقاييس الحسيّة توسد جثمان صاحب السمو ثرى الكويت، وشيعه المشيعون، وبكى لفراقه الباكون، وتقبلت فيه الكويت وأهلوها واجب العزاء من ملوك ورؤساء وزعماء العالم المتسع الفسيح، ودعا له المخلصون والأحباء بالرحمة والمغفرة والأجر الجزيل.

إن كل ذلك سليم وصحيح، لكن السليم والصحيح أيضاً هو أن صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قيمة حيَّة خالدة، ومبادئ سامية رفيعة لا تفنى ولا تبيد وإنجازات ونجاحات تستعصي على النسيان، ولا يدركها ذبول أو جفاف، فضلاً عن الموت والفناء.

إن القيم التي أرساها صباح الأحمد ستظل نضرة متوهجة في نفوس وقلوب كل الكويتيين، بل في نفوس وقلوب أحرار العالم في كل مكان، كما أن مبادئ صباح الأحمد لن تذروها الرياح، ولن يغطيها الغبار، لأنها مبادئ إنسانية عليا مستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف، ومن الفطرة الإنسانية النقية التي لا تعرف الدنس، ولا يعرف الانحراف إليها سبيلاً.

أما إنجازات ونجاحات صاحب السمو - طيب الله ثراه - فعليها شاهد ودليل في كل بقعة من أرض الله، وهي تتحدث عن نفسها، بلسان الحال لا بلسان المقال، وبالتصرفات والأفعال قبل الكلمات والألفاظ.

والسليم والصحيح أيضاً أن لسمو الأمير - يرحمه الله - امتداداً يسير على دربه، ويمضي على نهجه، ويسلك طريقه، طريق الخير والسماحة، طريق البناء والنماء، طريق البذل والعطاء، طريق الجود والسخاء، فحكام الكويت سلسلة متواصلة الحلقات، يتسلم اللاحق الراية من السابق فيصونها ويحميها، ويرفعها ويعليها ويحفظ للوطن أمنه ورخاءه واستقراره، فهم ذرية طيبة، بعضها من بعض، أصلها ثابت وفرعها في السماء.

وإذا كنا نودع اليوم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والعين تدمع والقلب يخشع، فإن لنا في عضده وخليفته حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خير العزاء، فسموه خير خلف لخير سلف وقد خبر الدنيا وعرك الحياة، وكان له في كل ميدان أروع الآثار، وفي كل تجربة أفضل النجاحات، إذ أبلى سموه بلاء حسناً في كل المواقف التي لا يتصدى لها إلا الرجال، ولا يخوض غمارها سوى القوي الأمين.

وختاماً لا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لمحزونون.

وإننا إذ ندعو بالتوفيق والسداد والنجاح والرشاد لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لنتقدم إليه وإلى أنفسنا وإلى الكويتيين جميعاً، بل وإلى الإنسانية كلها بخالص العزاء في وفاة قائد الإنسانية سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مبتهلين إلى الله تعالى أن يحشره مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

حفظ الله الكويت وأميرها حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي الكريم من كل مكروه وسوء.

