الكويت شيَّعت «فقيد الوطن»

وطن النهار

ووري الثرى عصر امس الجثمان الطاهر لفقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

هذا وقد تقدم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد المشيعين وفي معيته رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ مشعل الاحمد نائب رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وعدد من الشيوخ.

وأدى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد عصر امس صلاة الجنازة على جثمان أخيه الطاهر فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وذلك في مسجد بلال بن رباح.

هذا وقد كان في معية سموه رعاه الله سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وممثل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

كما أدى صلاة الجنازة على جثمان سموه رحمه الله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين في الدولة وحشد من المواطنين.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد وأسرة آل صباح الكرام في مسجد بلال بن رباح عصر امس صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والوفد المرافق لسموه حيث قام سموه بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد وأسرة آل صباح الكرام في مسجد بلال بن رباح عصر امس ممثل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والوفد المرافق لسموه حيث قام سموه بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

