نواف الأحمد أميراً للبلاد

وطن النهار

أدى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه صباح أمس اليمين الدستورية في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الامة لتأدية سموه رعاه الله القسم.

وقال سموه حفظه الله في نطق القسم: «أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

هذا وقد ألقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كلمة هذا نصها:

«بسم الله الرحمن الرحيم (ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين)صدق الله العظيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله الاخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه قضاء الله وقدره وإنه وحده سبحانه الذي لا يحمد على مكروه سواه نحمده تعالى ونشكره في المحنة والبلاء كما نحمده في الفضل والرخاء.

فقد رحل عنا إلى دار الآخرة رمز شامخ من رموزنا الخالدين قدم الكثير لوطنه وشعبه وأمته ترك إرثا غنيا زاخرا بالإنجازات والأعمال المشهودة محليا وعربيا وإسلاميا ودوليا نستذكر بكل الاعتزاز والاهتمام توجيهاته السديدة ونصائحه الأبوية التي تعكس عشقه لكويتنا الغالية وأهل الكويت الكرام والتي ستظل نبراسا هاديا لنا ونهجا ثابتا.

الاخوة رئيس وأعضاء المجلس المحترمين تعرضت الكويت خلال تاريخها الطويل إلى تحديات جادة ومحن قاسية نجحنا بتجاوزها متعاونين متكاتفين وعبرنا بسفينة الكويت إلى بر الأمان.ويواجه وطننا العزيز اليوم ظروفا دقيقة وتحديات خطيرة لا سبيل لتجاوزها والنجاة من عواقبها إلا بوحدة الصف وتضافر جهودنا جميعا مخلصين العمل الجاد لخير ورفعة الكويت وأهلها الأوفياء.

وإذ نشير إلى هذه التحديات فإننا نؤكد اعتزازنا بدستورنا ونهجنا الديموقراطي ونفتخر بكويتنا دولة القانون والمؤسسات وحرصنا على تجسيد روح الأسرة الواحدة التي عرف بها مجتمعنا الكويتي والتزامنا بثوابتنا المبدئية الراسخة.

وإنني إذ أتصدى لحمل المسؤولية الجسيمة بروح الأمل والطموح لأعاهد الله وأعاهد شعب الكويت وأعاهدكم أن أبذل غاية جهدي وكل ما في وسعي حفاظا على رفعة الكويت وعزتها وحماية لأمنها واستقرارها وضمانة لكرامة ورفاه شعبها متسلحا بدعم ومساندة أهل الكويت المخلصين سائلا الله العون والسداد والتوفيق.

«ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خريج مدرسة الحكماء الكبار الراحلين الذين قادوا البلاد سنين طويلة بالحكمة والرؤية الثاقبة وكان خير من عاونهم وساندهم وارتوى من خبرتهم.

جاء ذلك في كلمة الرئيس الغانم أمام جلسة مجلس الأمة الخاصة التي أدى خلالها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليمين الدستورية أميرا للكويت.

ووصف الغانم سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالربان الماهر لسفينة الكويت والقائد الذي حفظ للكويت توازنها واتزانها وعزز مكانتها ووزنها غير متأثر بأعاصير السياسة العاتية وتقلباتها المتوالية.

وقال في كلمته «فجعنا بالأمس بنبأ وفاة أميرنا ووالدنا وقائد مسيرتنا وحارس دستورنا المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله لقد كان نبأ وفاته نبأ مزلزلا وخطبا مجلجلا أصاب الكويت في قلبها واهتزت له أركانها».

وأضاف «إن فقدنا لأميرنا الراحل شعور يبعث على الحزن والأسى واللوعة كيف لا وهو من كانت صورته تنشر الطمأنينة وكلماته تشعر بالأمن والسكينة وأفعاله ترسخ كل ما من شأنه حماية الكويت وحفظ مصالحها ومصالح شعبها الوفي».

وتابع «لقد كان فقيدنا الغالي قائدا حكيما لمسيرتنا وربانا ماهرا لسفينتنا حفظ لدولتنا توازنها واتزانها وعزز مكانتها ووزنها غير متأثر بأعاصير السياسة العاتية وتقلباتها المتوالية».وقال «لقد رسم الفقيد بسياساته الحكيمة ورؤاه المتزنة وقراراته الاستراتيجية المستشرفة طريق نجاة وعبور آمن وسط النيران المستعرة من حولنا فقاد بلدنا الصغير بحجمه الكبير بشعبه إلى ميناء السلام وبر الأمان».

ووصف الغانم سمو الأمير الراحل بأنه» قائد لم ينفعل وقت الفعل ولم يتسرع وقت التريث والصبر ولم يتباطأ وقت الحسم والحزم فداوى جروح الأحداث بالنضج والخبرة وتعاطى مع العلل الكبرى بالتروي والحصافة وتماهى مع التطورات المتصاعدة بالهدوء والثقة».

وقال» إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا فقيدنا لمحزونون. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وخاطب الرئيس الغانم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قائلا «أعرف حجم الألم الذي يعتصر قلبك والأسى الذي يدمي كبدك على فراق معلمك وأخيك الكبير ومن كنت له طوال السنين عضيدا وسندا ويدا يمنى وأعرف كم تشعر بعد فراق فقيدنا الغالي بحجم المسؤولية التاريخية في قيادة بلدنا في هذا الظرف الاستثنائي».

واستدرك الغانم قائلا «لكنك يا سمو الأمير... سيف مجرب وقائد مؤيد وحكيم مسدد.. هكذا عرفك الكويتيون..خليطا بين الحزم والتواضع ومزيجا بين الحسم والقلب الكبير».

وقال» حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم ها أنتم بعد أداء اليمين الدستورية أمام ممثلي الشعب تدشنون عهدكم الميمون وهو عهد نراه زاهرا بإذن الله تعالى عهد تستكملون فيه مسيرة من سبقكم من العدل والحكمة وسداد الرأي عهد ينعم فيه الكويتيون بالعدل والحرية والرخاء والازدهار عهد يطبق فيه القانون على الكبير والصغير عهد لا ينعم فيه فاسد بفساده ولا مغامر بمغامراته ولا متكسب على حساب الوطن بمكاسبه».

وقال رئيس مجلس الأمة «إن نبرة الثقة التي أستخدمها في وصف عهدكم الجديد نابعة من معرفة الكويتيين بكم وهي معرفة عمرها عقود من التضحية والبذل والعطاء كنت فيها متميزا متألقا متساميا محلقا ونموذجا رفيعا في كل حالة من حالاتك ومرحلة من مراحل حياتك».

وقال الغانم «إنني في هذه المناسبة وباسمي ونيابة عن ممثلي الشعب الكويتي أتقدم إليكم بالتهنئة القلبية بتولي زمام الأمر في وطننا الغالي واثقين كل الثقة بقدرتكم على صون الأمانة وحمل المسؤولية وقيادة الكويت لأعلى مراتب التقدم والازدهار».

واختتم الغانم كلمته قائلا: «رعاكم الله أيها الأمير الحكيم ووفقكم لما يحب ويرضى وسدد خطاكم لما فيه خير البلاد والعباد».

وقد رفع رئيس مجلس الأمة جلسة المجلس

