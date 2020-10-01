نواف الأحمد.. الحاكم السادس عشر

وطن النهار

في صفحة جديدة من سجل الأسماء المشرقة التي تولت حكم دولة الكويت وبعد توديع البلاد

أميرها الخامس عشر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وبمسؤولية القوي الأمين ينتقل مسند الامارة الى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه باعتباره الحاكم السادس عشر للبلاد وفقا للدستور وأحكام قانون توارث الامارة.

وبعد 14 عاما من ملازمته كولي للعهد أخاه الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في كل صغيرة وكبيرة من شؤون

الحكم وبعد مواقف فاصلة ولحظات حاسمة من تاريخ البلاد وقف الى جواره فيها سندا وداعما ومشجعا ومشاركا في صنع القرار جاء

دور سموه ليتحمل المسؤولية الكبرى في سدة حكم الكويت.

وطوال الأعوام الـ 14 الماضية كان سمو الشيخ نواف الأحمد وليا للعهد وفقا للأمر الأميري الذي أصدره سمو الأمير الراحل في السابع من فبراير عام 2006 بتزكية سمو الشيخ نواف الأحمد لولاية العهد لما عهد في سموه من صلاح وجدارة وكفاءة تؤهله لتولي هذا المنصب.

بيوت الحكم

ولد صاحب السمو في 25/6/1937 في مدينة الكويت بفريج الشيوخ وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر المغفور له باذن الله الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح الذي حكم الكويت في الفترة (من عام 1921 ولغاية عام 1950).

ونشأ سموه وترعرع في بيوت الحكم منذ ولادته وهي بيوت تعتبر مدارس في التربية والتعليم والالتزام والانضباط واعداد وتهيئة حكام المستقبل. وسموه سليل أسرة آل الصباح الكرام حكام الكويت منذ نشأتها وهي الأسرة العربية الأصيلة النبيلة ذات الجذور الضاربة عروقها في عمق التاريخ العربي.

ودرس سموه في مدارس الكويت المختلفة وهي مدارس حمادة وشرق والنقرة ثم في المدرسة الشرقية والمباركية وواصل سموه دراساته في أماكن مختلفة من الكويت حيث تميز سموه بالحرص على مواصلة تحصيله العلمي وظلت هذه الصفة تلازمه فيما بعد وتجلت بتشجيع سموه لطلبة العلم في مختلف مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والعالي انطلاقا من رؤية سموه بأهمية التحصيل العلمي الذي يعتبر أساس تقدم المجتمعات ورقيها.

وكثيرا ما كان سمو الشيخ نواف قريبا من المواطنين طوال مسيرته السياسية فكانوا يشاهدونه في مناسباتهم المتنوعة ويستقبلونه في ديوانياتهم لمشاركتهم أفراحهم أو التعزية بمصابهم كما كان يستقبلهم لتلمس حاجاتهم وتلبية متطلباتهم. وللشيخ نواف تاريخ زاخر في العمل السياسي امتد أكثر من نصف قرن بذل خلالها مع اخوانه من حكام الكويت جهودا جبارة لتعزيز مكانة الكويت بين الدول المتقدمة والمتطورة كما أضحى عطاؤه وخبرته في المجالات التي تولى قيادتها محل احترام وتقدير من الجميع.

العمل السياسي

ومنذ استقلال البلاد كان لسموه بصمة في العمل السياسي ففي 12 فبراير عام 1962 عينه الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله محافظا لحولي وظل في هذا المنصب حتى 19 مارس عام 1978 عندما عين وزيرا للداخلية في عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله حتى 26 يناير 1988 عندما تولى وزارة الدفاع.

وبعد تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1991 تولى سمو الشيخ نواف الأحمد حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ابتداء من 2 أبريل 1991 واستمر في ذلك المنصب حتى 17 أكتوبر 1992.

وفي 16 أكتوبر 1994 تولى سموه منصب نائب رئيس الحرس الوطني واستمر فيه حتى 13 يوليو 2003 عندما تولى وزارة الداخلية ثم صدر مرسوم أميري في 16 أكتوبر من العام ذاته بتعيين سموه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية وبقي في هذا المنصب حتى تعيينه وليا للعهد في عام 2006.

