loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أكد أن أعمال سمو الشيخ صباح الأحمد في ذاكرة الكويتيين والتاريخ

«دواوين الكويت»: مواقف فقيد الوطن ستبقى خالدة جيلاً بعد جيل


قال تجمع دواوين الكويت انه تلقى ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.
وأضاف التجمع في بيان له اصدره فهد عبدالرحمن المعجل امس: «ونحن نعزي صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد وأسرة الصباح الكريمة وأهل الكويت كافة، نستذكر بكل الاعتزاز والفخر مواقف الفقيد الخالدة، حيث فقدنا برحيله واحدا من اعظم قادة العالم وخيرة رجالها، كرّس حياته وجهده لخدمة وطنه وقضايا امتيه العربية والاسلامية، فكان من اخلص المدافعين عن قضاياها، وكان له دور كبير في تعزيز التضامن ووحدة الصف الخليجي والعربي، والدعوة الى الحوار والسلام العادل في المنطقة، ونبذ العنف والتطرف.
وقال: ومثل هؤلاء يفجعنا موتهم وترحل اجسادهم وتغيب عنا وجوههم ولكن يبقى ذكراهم وأثرهم وأعمالهم وستظل هذه المواقف خالدة وماثلة في ذاكرة الكويتيين والتاريخ جيلا بعد جيل ونسأل الله العلى القدير ان يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ومغفرته، وأن ينزله منازل الصديقين والأبرار، ويجزيه خير الجزاء عما قدمه لوطنه وأمته، وأن يلهم الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية الصبر والسلوان وأن يوفق صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد ويديم عليه موفور الصحة والعافية ويعينه على حمل الأمانة ويسدد خطاه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء للكويت الغالية


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة