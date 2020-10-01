سلمان الحمود: الكويت خسرت مثالاً للعطاء ونبراساً في التضحية

وطن النهار

أعرب رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود ونيابة عن اسرة الطيران المدني في الكويت عن بالغ تعازيه وخالص مواساته لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد ولأسرة الصباح الكرام وللشعب الكويتي الكريم بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه.

وقال الحمود في تصريح خاص لـ«كونا» ان الكويت تستذكر وبكل فخر واعتزاز مسيرة الراحل الكبير على مدى سنوات والتي كانت مليئة بالانجازات في جميع الميادين المختلفة حيث كان الفقيد مثالاً رائعا في العطاء ونبراساً مضيئا في التضحية.

وأضاف بأن فقيد الأمة العربية والاسلامية كرس حياته في خدمة القضايا العربية والاسلامية وتبوأ مكانة مرموقة في العالم العربي والاسلامي نظير حكمته في ترسيخ مبادئ التضامن والحوار ووحدة الصف والدفاع عن القضايا المصيرية ونبذ العنف والتطرف بجميع اشكاله.

وأكد رئيس الطيران المدني بأن تسمية الأمم المتحدة للراحل الكبير قائد العمل الانساني دلالة واضحة على مكانة هذا القائد بين دول العالم ودوره الانساني البارز في مختلف اركان المعمورة، مشيراً الى ان آخر الأوسمة التي حصل عليها سموه وسام الاستحقاق العسكري من الولايات المتحدة الأميركية يؤكد مكانة هذا القائد بين الأمم.

