«الميثاق الإسلامي الوطني»: صباح الأحمد امتاز بالحكمة وبعد النظر

وطن النهار

تقدم تجمع الميثاق الاسلامي الوطني من أسرة آل الصباح الكرام ومن الشعب الكويتي الوفي بأحر التعازي بوفاة قائد العمل الإنساني وأمير البلاد الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.

وقال التجمع في بيان له: برحيل سمو الشيخ صباح الأحمد يفقد العالم عامة والاقليم المحلي خاصة، رجلاً امتاز بالحكمة وببعد النظر، وامتاز بالمثابرة والجهود الحثيثة بلا كلل ولا ملل لرأب الصدع واحلال السلام العادل والمنصف بين الأطراف المتنازعة، وقد رحل دون ان ينحني لضغوطات التطبيع الصهيوني المشؤوم، وهو وسام زين به جبين الكويت وأهلها الأوفياء لتراث أمتهم العربية ولأماناتهم الاسلامية. وأضاف: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خير سلف لخير خلفه الأمين صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي يتولى مقاليد الحكم في تداول دستوري اتفق عليه أهل الكويت جميعاً، وتحملوا مسؤولية مؤازرته بالوحدة الوطنية مهما تعددت الآراء واختلفت الاجتهادات. حفظ الله تعالى الكويت وأهلها، ورحم أميرها الراحل، وأطال في عمر أميرها الجديد.

