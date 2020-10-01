الأسرة الدبلوماسية واصلت تقديم التعازي بوفاة الأمير الراحل

وطن النهار

استمرت الاسرة الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد في تقديم العزاء بوفاة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد طيب الله ثراه عرفانا بما قدمه فقيد الامتين العربية والاسلامية.

السفارة البريطانية نكست العلم حدادا على وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وتقدمت السفارة البريطانية بالتعازي والمواساة للشعب الكويتي الصديق.

وبعث عبدالله محمد اودوا سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى الكويت ببرقية تعزية جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى? رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».

بالاصالة عن نفسي ونيابة عن اعضاء سفارة جمهورية الصومال الفيدرالية والجالية الصومالية في دولة الكويت أتقدم بخالص التعازي القلبية لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعباً في مصابهم الجلل وفاة امير الانسانية ووالدها البار المغفور له باذن الله تعالى «امير البلاد الشيخ صباح الاحمد».

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الابرار والصديقين ويجزيه خير جزاء على ما قدمه من اعمال جليلة لوطنه وشعبه وامته العربية. وأن يلهم الأمة العربية والإسلامية الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل. إنا لله وإنا اليه راجعون.

ارقد بسلام

من جانبه تقدم سفير غايانا المنتهية مهامه بالكويت لدى البلد د. شامير علي بتعازيه للكويت وقال: ارقد في سلام. بركات الله الكريمة لسمو الوالد الأمير الوالد القائد الإنساني العالمي والقائد الراعي والقائد المحب لصنع السلام. ومن جانبها اصدرت سفارة كندا بيانا جاء فيه: تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد. باسم موظفي سفارة كندا، نتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة لأسرة آل الصباح الكرام وشعب الكويت العزيز. سوف تبقى مساهمات سمو الأمير الراحل العظيمة لبلده وللعالم أجمع في ذاكرتنا الى الأبد. إن تفانيه الدؤوب في خدمة بلده على مدار الأربعين عاماً الماضية قد جعل منه قائداً نموذجيا في جميع المحافل الدولية.لقد كان المغفور له نصيرا دائما للسلام والاستقرار. وقد تم الاحتفاء به قائدا للعمل الإنساني، وساهمت جهوده في إنقاذ الكثيرين من الفقر والمعاناة. لقد كان صديقاً حقيقياً وحليفاً لكندا مدركا الركائز العديدة التي أبقت بلدينا على اتصال بشكل خاص في مجالات التجارة، الاستثمار، التعليم، العمل الإنساني والسياسة الخارجية. برحيله فقدت الكويت وكندا والعالم أجمع رجل دولة عظيم.

ومن ناحيته شاطر سفير جمهورية السودان وأعضاء بعثة السودان بدولة الكويت الحكومة الكويتية والشعب الكويتي الأحزان بوفاة أمير الإنسانية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت الشقيقة، ويبتهلون للمولى عز وجل أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته في عليين مع الصديقين. وإذ يشاطر السفير السوداني الشعب الكويتي في حزنه ومصابه الجلل فإنه ينعى فيه الزعامة التاريخية والمحبة والإنسانية وسيذكره التاريخ رجلاً عظيماً بإنجازاته الحكيمة في مجال الدبلوماسية العالمية، فقد عاش جل حياته باذلاً خيره وعطائه وخبرته للسلم والأمن الدوليين، قدوة في التواضع والأخلاق والوفاء، منارة الحكمة وذو رأي صائب، داعياً للسلام والتسامح والعيش المشترك بين الشعوب. واعلن تنكيس العلم بسفارة جمهورية السودان وتعطيل العمل بالسفارة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم 29/9/2020.

قائد نبيل

ومن جانبه قال سفير كوريا الجنوبية لدى البلاد هونغ يونغ غي: نيابة عن الشعب الكوري، اتقدم بأحر التعازي والمواساة القلبية الى اسرة آل الصباح والشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. لقد كان صاحب السمو شخصية فريدة وقائداً عظيماً إقليميا ودوليا، كرس حياته في خدمة شعبه والانسانية ونال احترام وتقدير دولي رفيع. شهدت العلاقات بين جمهورية كوريا ودولة الكويت نموا كبيرا في ظل حكمه وارتقت الى أعلى المستويات. نشاطر حكومة وشعب دولة الكويت الحزن والأسى في فقيدها وفقيد الانسانية الكبير سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح داعين أن يلهمهم الله الصبر في مصابهم الجلل. عظم الله اجركم يا أهل الكويت

ومن جانبه قال سفير اذربيجان لدى البلاد اليخان قهرمان: ببالغ الحزن والأسي، يتقدم إيلخان قهرمان سفير جمهورية أذربيجان لدى الكويت بخالص العزاء والمواساة إلي حكومة دولة الكويت الشقيقة وأسرة الصباح الكرام وشعب الکويت الشقيق، بوفاة المغفور له بإذن الله تعالي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير الکويت، لقد فقدت الأمة العربية والإسلامية قائدا نبيلا ومثالا للحكمة ورمزا للمحبة والسلام، وسيذكره العالم في شتى بقاع الارض لما انجز لبلاده وشعبه وللأمتين الاسلامية والعربيه، وسيبقى لقبه قائد الانسانية والعمل الانساني إلى الأبد.

وأسأل الله تعالى أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

ومن جانبه كتب السفير السويسري لدى الكويت بينيديكت غوبلر: «أصدق مواساتنا وخالص تعازينا الى الديوان الاميري واسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي لوفاة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح.

فلترقد روح امير الإنسانية بسلام. وسوف نتذكره دائما كرجل دولة بامتياز.

كما نشرت بعثتة الامم المتحدة لدى الكويت نعيا جاء فيه: «إنا لِلَّهِ وإنا إليه راجعون» لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. اللهم ارحمه واغفر له واعف عنه، وأكرم نُزُله، ووسع مُدخلهُ. عظم الله اجرنا واجركم في أمير الانسانية، رمز المحبة والسلام الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه.

ونشرت السفارة الفرنسية لدى البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي تعزية للكويت وشعبها ولاسرة ال الصباح الكرام مشيرة الى ان العالم فقد قائدا عظيما.

واعادت السفيرة الاميركية لدى البلاد نشر تغريدة الرئيس دونالد ترامب نعى فيها فقيد الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد معرباً عن حزنه العميق لوفاة سموه، وجاء فيها: وصف الرئيس ترامب الأمير الراحل «بالصديق والشريك والدبلوماسي الذي لا مثيل له حيث شغل منصب وزير الخارجية لمدة 40 عاماً». رحم الله الشيخ صباح الأحمد، فقيد الكويت والعالم.

واعلنت سفارة الهند لدى البلاد عن اغلاق مركز التأشيرات الهندي الى يوم الاحد المقبل وذلك في اطار الحداد المعلن من قبل الحكومة الهندية على سمو امير البلاد.

