مبارك الدعيج: إلى جنات النعيم.. حكمت فعدلت وكفيت ووفيت

وطن النهار

قال رئيس مجلس الادارة والمدير العام لـ«كونا» الشيخ مبارك الدعيج ان رحيل صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد لا يشكل خسارة للكويت فقط بل يمثل خسارة كبيرة للأمتين العربية والاسلامية والعالم كله الذي عرف سموه عبر مسيرته الحافلة بالانجاز والعطاء شيخا للدبلوماسية وأميرا للحكمة وقائدا للانسانية.

وأضاف الدعيج في بيان صحافي ان المغفور له باذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد استطاع بحكمته وحنكته السياسية ان يخلد اسمه في التاريخ كقائد عظيم وزعيم من طراز فريد تميز برؤيته الصائبة ونظرته الثاقبة وبصيرته النافذة وقدرته الفائقة على تجاوز العقبات وتخطي الصعوبات ومعالجة الأزمات.

وأوضح ان العالم عرف الأمير الراحل تغمده الله بواسع رحمته من خلال نجاحاته المتواصلة وانجازاته الكبيرة ومساعيه الدبلوماسية لأكثر من ستة عقود والتي امتدت آثارها لتشيع السلام وتنشر الخير في العديد من دول العالم.

وأكد ان سمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله حمل هموم الكويت وشعبها مبكرا فصمم منذ ريعان شبابه على ان يتحمل مسؤولية اعلاء مكانتها في العالم واستطاع ان يحولها من بلد صغير بمساحتها الى دولة محورية كبيرة بعلاقاتها الدولية المتوازنة وانجازاتها الكثيرة ودورها المؤثر في الأحداث الاقليمية والدولية وصناعة القرار السياسي وصياغة مفرداته.

وقال الدعيج «اذا كان سمو الأمير الراحل قد فارقنا جسدا فان سيرته العطرة لن تفارقنا ومسيرته الخالدة لن تتوقف مؤكدا ان سموه طيب الله ثراه سيبقى في ذاكرة ابناء شعب الكويت الوفي والدا عطوفا وقائدا حكيما وربانا ماهرا وصاحب بصمات مضيئة وانجازات عظيمة».

وتابع «لقد شاءت ارادة الله سبحانه وتعالى ان يغيب سمو الأمير الراحل تغمده الله بواسع رحمته عن المشهد السياسي العالمي في الولايات المتحدة الأميركية التي كرمته قبل ايام قليلة تكريما غير مسبوق حين منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سموه وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد اعلى وعلى مقربة من مقر الأمم المتحدة وفي الذكرى السادسة التي كرمه امينها العام السابق بان كي مون وتسميته قائدا للعمل الانساني وتسمية الكويت مركزا للعمل الانساني».

وقال رئيس مجلس الادارة والمدير العام لـ«كونا» ان سموه رحمه الله عاش حياته الممتدة كدا وتعبا وجهدا واجتهادا من اجل ان يترك لأبنائه ميراثا هائلا من السمعة الطيبة والمكانة العالية ومعينا لا ينضب من القيم والمبادئ والأخلاق السامية.

وأضاف انه «أمام مشيئة الله فاننا لا نملك الا ان نقول لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه الى جنات الخلد ايها الوالد الرحيم والقائد الانسان فقد حكمت فعدلت.. وكفيت ووفيت.. تحملت المسؤولية مبكرا فكنت اهلا لها وحملت الأمانة في شبابك فكنت الأمين عليها وتسلمت الرسالة فكنت الحافظ لها وقدت السفينة فأوصلتها الى بر الأمان».

وأكد انه على الرغم من المصاب الجلل والدموع التي تملأ عيون ابناء الكويت جميعا والألم الذي يعتصر قلوبنا فان عزاءنا بأن صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الذي اختاره سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه عندما تسلم مقاليد الحكم عام 2006 سندا وعضدا ومشاركا في قيادة البلاد سوف يكون خير خلف لخير سلف لاستكمال مسيرة النهضة والتقدم والبناء، داعيا الله تعالى ان يمتعه بالصحة والعافية وأن يحفظه ويحفظ الكويت ورجالها الشرفاء وقادتها الحكماء الذين نذروا انفسهم لخدمة وطنهم وتحقيق الخير والازدهار لأبنائه.

