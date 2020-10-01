المباركي: صباح الأحمد مدرسة إنسانية عالمية بارزة

وطن النهار

نعى رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان السفير جاسم المباركي المغفور له باذن الله تعالى حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل الى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالانجازات على المستوى العربي والاسلامي والعالمي.

وقال المباركي ان تتويج الشيخ صباح الأحمد اميراً للانسانية في يوم مشهود من قبل منظمة الأمم المتحدة يعد شهادة عالمية لقائد حكيم وصاحب مدرسة سياسية حكيمة تنتهج السلم في النظر لكثير من الشؤون.

وأضاف المباركي، ان المغفور له باذن الله تعالى ارسى دعائم السلام والتنمية في العديد من الدول بفضل وساطاته الناجحة، وساهم في ترسيخ اسس العيش الكريم لكثير من الشعوب بفضل الدعم اللامحدود لقضايا التنمية المستدامة.

وختم السفير المباركي «نعزي انفسنا جميعاً والشعب الكويتي الوفي وأسرة الصباح الكرام والعرب وجميع شعوب العالم بهذا المصاب الجلل، ونبتهل للباري عز وجل ان يسكنه فسيح جناته وأن يتقبله بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهمنا الصبر والسلوان وحسن العزاء».

