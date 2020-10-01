وزراء يستذكرون مناقب الراحل الكبير: فقدانه خسارة كبيرة محلياً وخليجياً وعالمياً

وطن النهار

أبدى عدد من الوزراء حزنهم الشديد على رحيل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد إلى الرفيق الأعلى، داعين ومبتهلين الى الله سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، مستذكرين مناقب سمو الأمير الراحل العديدة».

ونعى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور الأمير الراحل المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله مضيفا أن فقدانه يمثل خسارة كبيرة محليا وخليجيا وعالميا بفضل قيادته وحكمته ودبلوماسيته.

وقال المنصور في بيان صحافي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي: «رحم الله سيدي صاحب السمو الذي كان من أصحاب القامات العالية التي تتماهى مع إنجازاتها الكبيرة على جميع الصعد إذ حظي سموه بمحبة وتقدير شعبه والعالم أجمع».

وأضاف أن الأمير الراحل رحمه الله «رحل عن دنيانا لكنه ترك خلفه إرثا عظيما سيظل يذكرنا بدوره الكبير في حياتنا وحياة الأجيال المقبلة بفضل ما رسخه من أسس لدولة المؤسسات التي تنبض بجميع مكوناتها نحو التحرك دائما إلى الأمام لدعم مسيرة النهضة والبناء والازدهار».

وتابع «أن ما عهدناه من سموه رحمه الله في كل مراكز المسؤولية التي تولاها طوال مسيرة عطائه الحافلة سوف يبقى دروسا نتعلم منها جميعا طوال حياتنا سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته مع الأبرار والصالحين والصديقين وحسن أولئك رفيقا».

وسأل المنصور المولى سبحانه «أن يعين سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد على استكمال مسيرة البناء والنهضة والعطاء لهذا الوطن المعطاء معاهدين سموه على أن نكون جنودا مخلصين في خدمة الكويت ورفعة شأنها والذود عن ترابها الطاهر».

من جهته نعى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله مؤكدا أن الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم بأسره فقدا قائدا عظيما.

وقال الصالح إننا نودع أميرا مخلصا لوطنه ووالدا محبا لأبنائه وقائدا عظيما أجمع العالم على سمو أعماله الإنسانية مضيفا «نعزي سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأسرة آل صباح والشعب الكويتي بهذا المصاب الجلل».وأضاف «اللهم ارحم روحا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء.. واغفر لأميرنا الشيخ صباح الأحمد الصباح وانظر إليه بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين».

وتابع «إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراق سيدي حضرة صاحب السمو الراحل الشيخ صباح الأحمد لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

بدوره أعرب وزير الخارجية وزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد الناصر «بقلب خاشع قانع مؤمن بقضاء الله وقدره عن صادق التعازي والمواساة بوفاة فقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء مؤسس قواعد دبلوماسية الكويت العريقة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله».

وقال الناصر في بيان صحافي إن سمو أمير البلاد الراحل قضى مسيرة حياته الزاخرة في خدمة التوافق الدولي وتعزيز التضامن العالمي وتوطيد الإخاء الإنساني وإعلاء شأن الكويت ومواطنيها الأوفياء.

وأضاف أنه «بفقدنا لهذه القامة التاريخية فقدنا أحد أبرز القادة الكبار صوتا للحكمة والاعتدال والاتزان فاعلا وعاملا ولعقود طويلة على مد جسور التعاون والتواصل بين الدول والشعوب في مختلف بقاع المعمورة سعيا خيرا ونبيلا لترسيخ الامن والسلام وتعزيز النماء والرفاه البشري المنشود».

وابتهل الناصر إلى المولى عز وجل في هذه اللحظات الأليمة أن يلهم أهل الكويت جميعا ومحبي الفقيد في كل مكان جميل الصبر والسلوان وأن يرحمه بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه قرير العين في جنات فردوسه الأعلى وإنا لله وإنا إليه راجعون.

من جهتها نعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد قائلة «الله يعظم أجرنا كلنا ويجبر كسرنا في وفاة سراي الديره وفنرها الوالد الحبيب القائد الفذ الحكيم أميرنا الغالي».

وقالت العقيل في تصريح صحافي «تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له والدنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وإني اشهد الله أنه كان لنا خير راع وخير والد..ربي يغفر له ويبيح عنه ويوسع منازله ويغسله بالماء والثلج والبرد وينقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».

وتقدمت بـ «خالص العزاء للكويت وأهلها وللأمتين العربية والاسلامية وللعالم أجمع وإنا لله وإنا إليه راجعون».

من جانبها أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس أن السيرة العطرة للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد أمير الإنسانية رحمه الله ستظل نبراسا ومنهجا في العطاء المستمر لخدمة الامة العربية والاسلامية والعالم أجمع.

وتقدمت الوزيرة الفارس في تصريح صحافي بصادق التعازي القلبية لجميع أبناء الكويت الذين فجعوا بوفاة فقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية وقائد الإنسانية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد غفر الله له.

وقالت «إننا بقلوب مؤمنة صابرة تلقينا نبأ وفاة والدنا وأميرنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد غفر الله له ومع تلقينا هذا الخبر والمصاب الجلل فإننا نرفع أيدينا بالدعاء لوجه الله عز و جل ان يتغمد والد الجميع وقائد نهضة هذا الوطن بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يجعل سكناه الفردوس الأعلى».

بدوره قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي إن مآثر المغفور له بإذن الله سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رحمه الله لا تحتويها مفردات ولا توفيها عبارات. وأضاف العفاسي في تصريح صحافي أن الراحل كان رجل دولة وقائدا للعمل الإنساني والخيري ورمزا للدبلوماسية والحكمة السياسية وكانت بصماته حاضرة في كل المراحل والمواقف.

وتابع أنه يعزي «حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي قاطبة والأمتين العربية والاسلامية بوفاة قائد مسيرتنا الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله» سائلا المولى أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وثمن دور الراحل الكبير بالمنطقة والعالم في دعم التضامن والتفاهم العربي والاخوة العربية في رأب الصدع بين الأشقاء ومحاولاته الدائمة لترميم العلاقات بين الدول واحتواء الخلافات فضلا عن دوره في دعم الشعوب المنكوبة وتوجيهاته في تقديم الدعم للدول المتضررة في شتى بقاع العالم وما له من دور ريادي في دعم التنمية على مستوى العالم بالمساعدات التي تقدمها الكويت.

وشدد العفاسي على أن الكويت شهدت خلال توليه الحكم نقلة نوعية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ودعا الله تعالى أن «يوفق حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لما يحبه ويرضاه وأن يعينه على حمل الأمانة وإنا لله وإنا إليه راجعون».

من جهته نعى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء المتواصل والإنجازات المشهودة حمل فيها مسؤولية النهوض بالكويت والارتقاء بمستواها في شتى المجالات. وقال الجبري في بيان صحافي إن الأمير الراحل تقلد العديد من المسؤوليات في سن مبكره ففي عام 1954 عين عضوا في اللجنة التنفيذية العليا التي عهد إليها تنظيم مصالح الحكومة والدوائر الرسمية وفي عام 1955 عين رئيسا لدائرة الشؤون الاجتماعية والعمل وفي عام 1957 أسندت إليه رئاسة دائرة المطبوعات والنشر.

وأضاف أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رحمه الله عمل أيضا على إنشاء وإصدار مجلة العربي التي شكلت رمزا عربيا ثقافيا مميزا فقد نجحت في طرح صيغة جديدة لمعنى المجلة الثقافية.

ولفت إلى تعيين سمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله وزيرا للاعلام في أول حكومة بعد الاستقلال وعضو المجلس التأسيسي الذي كلف وضع الدستور ثم ترأس وزارة الخارجية طيلة أربعة عقود من الزمن ولقب بـ (شيخ الدبلوماسيين العرب) ويعود له الفضل في توجيه السياسة الخارجية للدولة والتعامل مع الغزو العراقي الغاشم للكويت عام 1990 والذي نتج عنه تحالف دولي لتحرير دولة الكويت.

وذكر أن الأمير الراحل حمل طوال فترة حكمه مسؤولية النهوض بالكويت والارتقاء بمستواها في شتى المجالات ووضع البلاد في مقدمة الدول الراعية للأمن والداعمة للسلام من خلال دور سموه في تعزيز القيم والمبادئ والأدوار الإنسانية وعلى ضوء ذلك بادرت الأمم المتحدة في التاسع من شهر سبتمبر عام 2014 بتسمية دولة الكويت (مركزا للعمل الإنساني) وسمو الأمير الراحل قائدا للعمل الإنساني.

وقال الوزير الجبري إن «فقيدنا الراحل بذل كل جهده من أجل تقدم وازدهار ورفعة الوطن إذ وصلت البلاد في عهده المبارك إلى مكانة رفيعة في المجتمع الدولي واتسمت فترة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالعلاقة العفوية بين الحاكم وشعبه من خلال الرعاية الأبوية التي خص بها سموه أبناءه المواطنين والذي انعكس حبا وولاء وانتماء يملأ القلوب».

وابتهل الجبري إلى الله عز وجل أن «يجزي سمو أميرنا الراحل خير الجزاء وأن يتغمده بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا وأن يلهمنا جميعا جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.إنا لله وإنا إليه راجعون».

بدوره أعرب وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس وليد الجاسم عن خالص تعازيه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بوفاة سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد الذي توقف التاريخ أمامه ليسطر المواقف الشامخة والخالدة في مسيرة عظيمة شهدها العالم أجمع.

وقال الجاسم ان سمو الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد قائد حكيم عادل له اسهامات وعطاءات إنسانية في كل المحافل الدولية وعلى جميع الأصعدة المحلية والخارجية سيخلدها التاريخ وستتناقلها الأجيال على ما قدمه سموه من اسهامات وانجازات انسانية على مدى عقود طويلة.

وأفاد أن سموه قلد أمميا بلقب قائد للعمل الإنساني تتويجا للأعمال الانسانية التي وصلت الى اقصى بقاع الارض كما قلد بوسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد اعلى من الرئيس الاميركي حيث أجمع العالم بان سموه قائدا انسانيا عظيما.

واشار الجاسم الى ان الكويت والعالم بأسره فقد سمو أمير الإنسانية سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهمنا الصبر والسلوان بهذا المصاب الجلل.

من جانبه نعى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي باسمه وباسم العاملين في الوزارتين بمزيد من الأسى والحزن صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المعلم الأول في الكويت الذي قاد الكويت في أحلك الظروف وكانت بصماته ليست على الكويت وحسب وإنما على كل الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع.

وقال الحربي إن الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله سيبقى مخلدا في التاريخ باسمه وبصماته الكبيرة التي لن يمحوها الزمن وسيخلد التاريخ اسم الشيخ صباح الأحمد الذي عرف بحنكته وسياسته الحكيمة ورؤيته الثاقبة التي مكنت الكويت من تجاوز المحن والأزمات.

وذكر أن الأمير الراحل قاد الكويت نحو التقدم والازدهار بمختلف المجالات والصعد ونقلها من دولة صغيرة في مساحتها إلى كبيرة في وزنها السياسي والاقتصادي والخيري حتى وصلت مشروعاتها التنموية إلى شتى أقطار العالم.

وأضاف أن قائد العمل الإنساني رحل بعد مسيرة طويلة وحافلة في أروقة الدبلوماسية الكويتية والعربية رسم خلالها السياسة الكويتية الداخلية والخارجية محافظا على دور سموه الفاعل للكويت على الساحتين الدولية والعربية.

وأكد أن الكويت أصبحت في عهد الشيخ صباح الأحمد رحمه الله منذ توليه الحكم عاصمة للوساطات السياسية بين الأطراف المتصارعة بفضل سياسته الخارجية التي تقوم على التوازن الاستراتيجي وشهد عهده إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وأوضح الحربي أن سموه رحمه الله عمل على جعل الكويت دولة عصرية حديثة يسودها التعاون والإخاء يتمتع أبناؤها بالمساواة في الحقوق والواجبات مع المحافظة على الديمقراطية وحرية الرأي وعقد العزم على دعم الإصلاح ومحاربة الفساد وترسيخ دعائم التنمية وتعزيز الاقتصاد بتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأكد أن الكويت شهدت في عهد سموه رحمه الله العديد من الإنجازات جاءت تنفيذا لتطلعاته السامية وتحقيق رؤيته (كويت جديدة 2035) الرامية لتحويل البلاد مركزا ماليا وتجاريا إقليميا ودوليا وتسريع عجلة الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الهدف المنشود للقيادة السياسية بأن تعود الكويت كما كانت «درة الخليج». من جهته وصف وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل وفاة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بأنها فاجعة وذلك لبصماته الواضحة على العالم أجمع.

وقال الفاضل في بيان صحافي إن «الكويت فقدت قائد الإنسانية ووالد الجميع ونبراس الحكمة وشيخ الدبلوماسية صاحب الايادي البيضاء التي وصل عطاؤها لجميع دول العالم حيث كان خير عون للدول النامية والفقيرة ولجميع الشعوب المنكوبة».

واكد ان كلمات المغفور له باذن الله سمو الامير الراحل كانت تحمل رسائل مختلفة غنية بمعانيها تمثل نبراسا «تعلمنا منها الحكمة وآلية التعامل السياسي والدبلوماسي» لافتا الى ان صاحب السمو رحمه الله كان يحث الوزراء على التعامل الدبلوماسي والتحلي بضبط النفس وبالهدوء وبدوام الابتسامة.

وافاد ان «رؤية صاحب السمو الراحل السياسية والاقتصادية كانت بعيدة المدى حيث كان ينظر للامور بشمولية فائقة ومميزة ودائما ما كان يدعم ويشجع على بناء اقتصاد قوي متعدد ومتنوع في مصادر الدخل مبني على اسس قوية ومتينة لتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر احادي للدخل».

واضاف ان «الامير رحمه الله كان شديد الحرص على متابعة الشأن النفطي وقطاع الطاقة ودائما ما كان يسأل عن المشاريع النفطية من استكشاف وانتاج ويطمئن على اسعار النفط واستقرار الاسواق حيث كان يتابعها بصورة مستمرة فكان له تاثير واضح على دور الكويت في المجتمع النفطي ولن تنسى منظمة اوبك ابدا دعم سموه لتعزيز دورها الاقتصادي في استقرار الاسواق واستمرار امدادات النفط».

وقال ان «رؤية سمو الامير الراحل شملت أيضا اصراره على استخدام الطاقة المتجددة والبديلة حيث تشرفت بتمثيل سموه رحمه الله في افتتاح المرحلة الاولى من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة في فبراير من العام الماضي تحقيقا لرؤية سموه في ان تشكل استخدامات الطاقة المتجددة 15 في المئة من اجمالي الطاقة في الكويت بحلول عام 2030.

بدوره نعى وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح المغفور له بإذن الله حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد صاحب التاريخ الحافل بالانجازات والعطاء اللامحدود معزيا الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية بوفاة سموه رحمه الله.

وقال الصباح إن تاريخ سمو الأمير الراحل الحافل بالانجازات والعطاء اللامحدود لوطنه وللعالم أجمع يدل على أن سموه رحمه الله كان حقا أميرا في الانسانية وإنسانا في الإمارة والحكم.

وأضاف «ففي الإنسانية كان رحمه الله الأب الرحيم والأخ الكبير والناصح الأمين وفي الحكم والإمارة كان رحمه الله السياسي الحكيم والناقد البصير والقائد الحصيف فكسب القلوب حبا واحتراما وتقديرا وإجلالا».

وتابع «حق لوالدنا وأميرنا الراحل رحمه الله أن تبكيه المآقي وترثيه قوافي» مقدما تعازيه إلى المقام السامي لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه وإلى أسرة الحكم وعموم الشعب الكويتي.

ودعا الله عز وجل أن يتغمد فقيد الكويت الغالي بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جنته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

