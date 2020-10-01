اقتصاديون: سموه قطع أشواطاً لتحويل الكويت مركزاً مالياً

وطن النهار

تواصلت رسائل المعزين من ابناء الكويت، مواطنين ومسؤولين، في فقيد الكويت والأمتين العربية والاسلامية وكذلك رسائل ومشاعر الحزن التي انتابت المقيمين لفقدان الأمير الراحل، حيث عبر المعزون جميعهم عن بالغ اسفهم وحزنهم لفقيدهم الغالي، مشيرين الى انه كان صاحب رؤية حكيمة وبصيرة نافذة في جميع المجالات.

وأضافوا ان الأمتين العربية والاسلامية فقدت قائداً عظيماً وفذاً ترك بصمة واضحة في قلوب جميع الكويتيين والعالم اجمع بحكمته ومسيرته المضيئة المليئة بالانسانية وحنكته السياسية التي شهدت العديد من الانجازات في ازدهار وتنمية بلادنا الحبيبة الكويت في جميع المحافل العربية والاقليمية والدولية وابراز دورها الفعال في المجتمع الدولي خلال 14 عاماً منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد.

وفيما يلي التفاصيل:

صاحب رؤية

في البداية، نعى وزير المالية براك الشيتان سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائلاً: رحم الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح صاحب رؤية تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.

وقال رئيس اتحاد مصارف الكويت الأسبق عبدالمجيد الشطي ان سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان قامة في الحكمة والدبلوماسية والانسانية قلما تتكرر.

قائد للانسانية

ومن جانبه، قال وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح في نعيه لسمو الأمير الراحل: «إنا لله وإنا إليه راجعون» بسم الله الرحمن الرحيم «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى? رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي» بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة الله تعالى امير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

مسيرة مضيئة

ومن ناحيته قال رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي محمد الدخان: ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية مطمئنة، ننعى قائد الانسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت.

وقال: بالأصالة عن نفسي ونيابة عن اخواني اعضاء مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية وجميع العاملين فيها تأسف الشركة لفقدان اميرها ووالدها الغالي، امير الانسانية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، حيث فقدت الامتان العربية والاسلامية قائداً عظيماً وفذاً ترك بصمة واضحة في قلوب جميع الكويتيين والعالم اجمع بحكمته ومسيرته المضيئة المليئة بالانسانية وحنكته السياسية التي شهدت العديد من الانجازات في ازدهار وتنمية بلادنا الحبيبة الكويت في جميع المحافل العربية والاقليمية والدولية وابراز دورها الفعال في المجتمع الدولي خلال 14 عاماً منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد».

شخصية مميزة

قال رئيس مجلس الادارة في شركة المهلب للتجارة والمقاولات عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية خالد العبدالغني ان الكويت والامتين العربية والاسلامية فقدت شخصية مميزة وضعت بصمة في تاريخ الامة والعالم ولم يعط لقب امير الانسانية من فراغ بل عن استحقاق وجدارة مع مسيرة حافلة للامير الراحل امتدت من عام 1952 حتى وفاته.

واضاف العبدالغني ان سمو الامير الراحل صباح الاحمد كان نهر عطاء لا ينضب وربان السفينة الذي قاد الكويت في مرحلة من اصعب الاوقات التي يشهدها العالم وذلك بفضل سياسته الحكيمة فقد اعطى الكويت الكثير ولم يبخل عليها بالعطاء ولن ينسى العالم ما قدمه سمو الامير في خدمة الانسانية، لافتا الى اننا كشعب فقدنا الاب والقائد والامير الذي احب شعبه.

واوضح العبدالغني ان مسيرة سمو الامير كانت مليئة بالعطاء والمحبة رحمة الله على اميرنا الشيخ صباح الاحمد وبإذن الله الشيخ نواف الاحمد الذي نعرفه من زمان ولدية خبرة في ادارة شؤون الحكم بما له من باع طويل في السياسية والحكمة وسيكون خير خلف لخير سلف وسيكون عهده استمرارا للانجازات واعانه الله على خدمة الوطن.

قائد لا يعوض

أكد نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر اننا فقدنا وفقد الشعب الكويتي اباً ووالداً وفقدت الامة العربية والاسلامية زعيماً وفقدت الدبلوماسية عميداً وفقدت شعوب العالم اميراً للانسانية والبشرية وملهمها

واضاف حيدر ان السياسة فقدت قائدها الكبير وفقدت دول الخليج صمام امان المنطقة وزعيماً فذاً اتسم بالحكمة والاعتدال وبعد النظر والرأي السديد كرس حياته وجهده لخدمة الجميع من خلال الحوار ووحدة الصف، عمل من خلال مسيرة حافلة بالانجاز والعطاء اللا محدود لادخال الكويت بعصر جديد لتحقيق كل طموحاتها وآمالها في خلق دولة عصرية حديثة اسست على المساواة والديمقراطية وبذل جهداً كبيرا في التخطيط والتنمية الاقتصادية المستدامة وعمل على اجازها وهما ضمان مستقبل الاجيال القادمة ونهض بالاقتصاد ليكون جاذباً للاستثمار في القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي وتشجيع روح المنافسة ورفع الانتاج وبيئة الاعمال وربط بين السياسة والاقتصاد.

واضاف ان سمو الامير الراحل استطاع ان يستثمر خبراته الاقتصادية والمالية في تحقيق الكثير من الانجازات، وكانت رؤيته -رحمه الله- للكويت 2035 رؤية ثاقبة بنقل تجارب الدول لتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي

واختتم حيدر تصريحه ان في عهد المغفور له بإذن الله سمو الامير صباح الاحمد ازدهرت في عهده المشاريع من مستشفيات ومسارح وملاعب وطرق وجسور وتوفير مناطق سكنية جديدة ولابد من التطرق للسياسة المالية والنقدية الحكيمة حيث بقيت العملة الكويتية بقوتها في الوقت التي تهاوت معظم عملات الدول المجاورة فكان مدرسة للاقتصاد والسياسة رحل عنا اميرنا ووالدنا وتبقى اعماله وافكاره خالدة.

مسيرة النهضة

اكد رئيس مجلس ادارة شركة المنظومة العقارية فيصل العمر ان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح لعب دوراً محورياً في تأسيس وارساء العديد من المشروعات والمؤسسات الاقتصادية التنموية الكبرى التي جسدت مستوى عالياً من التزام سموه، رحمه الله، بقضية ازدهار الوطن، وتنمية المواطن، وحل المشكلات بأسلوب علمي وعملي يراعي فيه اتخاذ افضل القرارات والحلول استناداً الى رؤية اقتصادية وتنموية واضحة

وقال ان سموه رحمه الله كان رجل سياسي واقتصادي من الطراز الأول واصلت الكويت مسيرة النهضة، وتجسد ذلك في مشاريع ضخمة، من ابرزها مدينة صباح الأحمد البحرية، ومستشفى جابر، وميناء مبارك، وجسر جابر، كما تم تطوير العديد من الطرق الرئيسية، وانشاء شبكة من الجسور، ومشروع مصفاة الزور، ومبنى المطار الجديد، واستاد جابر الرياضي، اضافة الى تنفيذ المدن الاسكانية الجديدة ومن ابرزها مدينة المطلاع.

واشار ان الامير الراحل حرص على رعاية مصالح الشعب في العمل على اقرار قوانين مهمة، منها قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي صدر في 2010، ليكفل حقوق المعاقين من الكويتيين، وأبناء الكويتية من غير الكويتي في مجالات الرعاية الصحّية والتعليمية والحقوق الوظيفية. تعدَّدت مبادرات سموه المعبّرة عن حبه لأبناء هذا البلد وشعوره باحتياجاتهم، ومنها المكرمة الأميرية التي اثلجت صدور الكويتيين عام 2011، حين تكرّم سموّه بمنح مبلغ الف دينار لكل مواطن، اضافة الى المواد التموينية لمدّة 14 شهراً، ما اضاف الى فرحة الاحتفالات الوطنية مذاقاً خاصّاً لدى المواطنين.

وتجلّى حرص سموه على رعاية مصالح الشعب في العمل على اقرار قوانين مهمّة، منها قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي صدر في 2010، ليكفل حقوق المعاقين من الكويتيين وأبناء الكويتية من غير الكويتي في مجالات الرعاية الصحّية والتعليمية والحقوق الوظيفية، وبموجبه انشئت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة التي يبلغ عدد المسجلين لديها اكثر من 52 الفا. وتوفر الهيئة لذوي الاعاقة الترتيبات التيسيرية والخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية والوسائل التعليمية، كما تقوم بتأهيل وتشغيل ذوي الاعاقة في الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي. وتعمل على توفير الرعاية السكنية لذوي الاعاقة وتصرف المزايا المالية التي تكفل لهم الحياة الكريمة. كما تعددت مبادرات الشيخ صباح الأحمد المعبرة عن حبه لأبناء بلده، وشعوره باحتياجاتهم، ومنها المكرمة الأميرية التي اثلجت صدور الكويتيين عام 2011، حين تكرم بمنح مبلغ الف دينار لكل مواطن، اضافة الى المواد التموينية لمدّة 14 شهراً، ما اضاف الى فرحة الاحتفالات الوطنية مذاقاً خاصّاً لدى المواطنين.

قال الرئيس التنفيذي لتطبيق «بوكي» لخدمات الدفع الالكتروني الشامل محمد الفيصلي: اننا نعزي انفسنا والشعب الكويتي وكل المقيمين على ارض الكويت بوفاة المغفور له، متذكراً مناقب صاحب السمو المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي لا تعد ولا تحصى.

وأضاف الفيصلي ان صاحب السمو الامير الراحل له اياد بيضاء على جميع اقطار العالم وخصوصا الدول التي عانت من ويلات الفقر وتردي الاحوال المعيشية، مشيرا الى ان مساهمات سمو الامير الراحل دوليا وانسانيا تشهد على حسن الخلق والرحمة التي تحلي بها الفقيد الراحل.

واوضح ان صاحب السمو امير البلاد الراحل وامير الانسانية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح نقل الكويت نقلة نوعية في السياسات الخارجية والداخلية.

واشار الى ان الانسانية ودعت اميرها بفقد سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، مؤكدا ان مناقب سمو الامير رحمه الله قلما نجدها في احد قيادات العالم اجمع.

وتمنى الفيصلي لحضرة صحاب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح التوفيق وأن يسدد الله خطاه الى ما فيه خير وصلاح بلدنا الحبيب الكويت.

