«الكويتية» تنعى قائد الإنسانية

وطن النهار

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية مطمئنة، نعى رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي محمد الدخان وفاة المغفور له بإذن الله تعالى قائد الانسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال الكابتن علي الدخان: «بالاصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية وجميع العاملين فيها تأسف الشركة لفقدان أميرها ووالدها الغالي، أمير الانسانية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، حيث فقدت الامتان العربية والاسلامية قائداً عظيماً وفذاً ترك بصمة واضحة في قلوب جميع الكويتيين والعالم اجمع بحكمته ومسيرته المضيئة المليئة بالانسانية وحنكته السياسية التي شهدت العديد من الانجازات في ازدهار وتنمية بلادنا الحبيبة الكويت في جميع المحافل العربية والاقليمية والدولية وابراز دورها الفعال في المجتمع الدولي خلال 14 عاماً منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد».

وأضاف الدخان أن دور فقيد الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في العمل الانساني كان لامعاً وبارزاً في دعم القضايا الانسانية وفي مجالات العمل الخيري والدعم الإنساني والإغاثة في مختلف أنحاء العالم لذلك سمي قائداً للانسانية، كما أثمرت قيادته في خلق بيئة دبلوماسية متزنة وعاقلة في المنطقة طالما سعت للسلام والعمل الإنساني ورأب الصدع في علاقات الدول العربية، وذلك بسبب حنكته وخبرته الكبيرة في العمل السياسي خلال ما يقارب الـ 60 عاماً، مستذكراً ايضاً جهوده وتفانيه المخلصة في توحيد البيت الخليجي والحفاظ على تماسكه وتزيينه بالسلام والمحبة.

وذكر الدخان أن صاحب السمو رحمه الله حرص على السير على النهج الحكيم الذي سار عليه قادة الكويت طوال العقود الماضية رحمهم الله جميعاً وذلك في حفظ الامن والاستقرار لدولتنا الحبيبة الكويت وقيادة البلاد نحو التطور والازدهار والتنمية في مرحلة صعبة شهدت العديد من التحديات الكبيرة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الشيخ صباح الاحمد طيب الله ثراه انتهج سياسة حكيمة في الحفاظ على مكانة الكويت المتميزة في محيطها الخليجي والعربي والدولي ما جعل الكويت تحظى بسمعة عالمية وصلت أصداؤها على مسامع الجميع واحتلت من خلالها مركزاً متقدماً في العمل السياسي المحنك والمؤثر بين الدول العظمى، فقد كان سموه رمزاً وقائداً استثنائياً كرس حياته في خدمة وطنه وشعبه وتوفير الامن والامان لهم.

وأعرب الدخان عن خالص تعازيه للكويت وشعبها الكريم في فقدان والد الجميع الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رحمه الله تعالى داعياً المولى عز وجل بأن يتغمد فقيد الأمتين العربية والاسلامية بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تقدم رئيس وأعضاء مجلس الادارة بخالص التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لتوليه مقاليد الحكم في البلاد، سائلاً الله تعالى بأن يوفقه في مسيرته القادمة في خدمة الوطن وعلوه وازدهاره والحفاظ على امنه واستقراره في استكمال مسيرة الكويت المضيئة واللامعة وسط المجتمع الدولي.

