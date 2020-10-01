اقتصاد الكويت يبكي صاحب «رؤية 2035»

مال وأعمال

على مدار 14 عاما عكف المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد منذ أن تولى حكم الكويت في 23 يناير 2006 في تطوير أساسيات الاقتصاد الكويتي، وتنويع مصادر الدخل كبديل عن الاعتماد شبه الكلي على الموارد النفطية. حيث تم وضع في عام 2010 «رؤية الكويت 2035» التي ترسم مستقبل اقتصاد قوي متنوع الموارد والإيرادات. تهدف رؤية الكويت إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية ويزكي روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي قوي. وتتلخص أهداف الرؤية في استعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري سبق أن صنعة الأجداد بالعمل الدؤوب والنشاط التجاري داخل الوطن وعبر الحدود، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية. ويعمل المشروع على توفير بنية تحتية وتشريعات مناسبة وبيئة أعمال مواتية ومحفزة للتنمية، وتوفر الضوابط والمناخ لضمان التنمية البشرية الكلية والمتوازنة والهادفة إلى ترسيخ قيم المجتمع والحفاظ على هويته وبناء المواطنة وتحقيق العدالة والمشاركة السياسية والحريات. وتتضمن الأهداف زيادة الإنتاج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية، ورفع المستوى المعيشي للمواطن الكويتي. لعل من أبرز المجالات التي للكويت فيها بصمة واضحة وحققت فيها تقدماً ملحوظاً هو المجال الاقتصادي الذي يأتي على رأس أولويات صاحب السمو أمير الكويت في محاولة لإيجاد مصادر أخرى طويلة الأمد للدخل بجانب النفط. وقد صعد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر يناير الماضي ليصل إلى 11.51 مليار دينار «37.75 مليار دولار» بزيادة 1.5%، وبقيمة 174 مليون دينار «نحو 570 مليون دولار»، ليتخطى أعلى مستوى تاريخي له على الاطلاق في نوفمبر الماضي عندما وصل الى 11.5 مليار دينار «ما يعادل 37.72 مليار دولار»، «تأتي هذه الزيادة بالتزامن مع استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية لبورصة الكويت، حيث حقق الاستثمار الاجنبي صافي شراء بقيمة 185.2 مليون دولار «56.28 مليون دينار» خلال تعاملات شهر يناير من العام الحالي، ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد اجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع واذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي». ولم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي، وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية».

في سياق متصل، ثبت ثبت تقرير لوكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية مجدداً التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة «ايه.ايه» مع نظرة مستقبلية مستقرة لهذا التصنيف، وتوقعت أن يبلغ متوسط إنتاج الكويت من النفط نحو 2.65 مليون برميل يوميا العام الحالي مقارنة بنحو 2.8 مليون برميل يومياً حسب خطة السلطات المحلية المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة.

في شأن متصل، أولت الكويت اهتماماً كبيراً بالتعليم إيماناً منها بأنه الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة وبناء القدرات البشرية التى تعتبر من أهم عناصر التنمية، وانطلاقاً من هذه الرؤية الهادفة تبذل الكويت جهودها فى سبيل إرساء نهضة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية وتتفاعل مع التطور التكنولوجي وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة فى تحقيق مستوى متقدم من التنمية البشرية لأبناء المجتمع الكويتي. وتتفاعل الكويت مع التطور التكنولوجي وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة في تحقيق مستوى متقدم من التنمية البشرية.

وعلى الصعيد الإنساني، لم تتوانَ الكويت عن تقديم يد العون والمساعدة لأشقائها وأصدقائها لمواجهة الأزمات والكوارث التي اجتاحتها.

وفي 2014، احتفت الأمم المتحدة، بصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، بتكريمه في احتفالية رعاها بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة، وجاء التكريم لأمير الكويت تقديرا لجهوده وإسهاماته في العمل الإنساني، ودعمه المتواصل للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة، وذلك بتسميته «قائداً للعمل الإنساني» وتسمية الكويت «مركزاً للعمل الإنساني».

وعلى الصعيد الاجتماعي يمارس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الذي تأسس مباشرة عقب الاستقلال نشاطه من منطلق الإيمان بالتعاون المستمر بين الكويت وشقيقاتها عن طريق تقديم القروض الائتمانية والمنح والمساعدات لكثير من الدول.

ويقول مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية إن الكويت استلهمت رؤية 2035 من تجارب عالمية وإقليمية اعتمدت نموذج الاستثمار في المناطق الحرة بالتوازي مع إحداث نهضة في التعليم وتعزيز جودته، بهدف خلق بيئة محفزة لمبادرات الأعمال، لاسيما بالقطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتتضمن الرؤية تنفيذ مشروعات تنموية بقيمة تتخطى 225 مليار دولار، تتوزع أغلبها بين 31% لمشروعات النفط والغاز، و25% لمشروعات الخدمات، و21% للإنشاءات والبنية التحتية.

ومن بين أبرز المشروعات التي تسعى الكويت لتنفيذها مشروع الجزر الخمسة التي تهدف لإنشاء مناطق اقتصادية متطورة تمثل مركزا ماليا وتجاريا ولوجيستيا عالميا، فضلا عن بناء مدينة الحرير المدعومة من الصين على مساحة 250 كيلومترا مربعا، باستثمارات تقدر بنحو 86 مليار دولار.

وتستهدف الرؤية توفير 600 ألف وظيفة، بما يسهم في تقليص معدلات البطالة إلى نحو النصف.

صندوق الأجيال

شهد صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يمثل صمام الأمان لمستقبل الكويت ضد التقلبات المستقبلية، تطورا هائلا في عهد الشيخ صباح الأحمد، إذ بلغ حجم الأموال المحولة إلى حساب الصندوق خلال السنوات الـ15 الماضية، نحو 38.48 مليار دينار (125.45 مليار دولار). ووصل حجم أصول الصندوق إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 161.3 مليار دينار (525.84 مليار دولار) في عام 2018/2019. وتعتبر وكالات التصنيف الائتماني أصول صندوق احتياطي الأجيال بأنها أحد المصدات المالية التي تحمي الكويت من تقلبات أسعار النفط.

إشادة دولية

ونال الاقتصاد الكويتي خلال السنوات الأخيرة إشادة العديد من المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي الذي أكد أن الاقتصاد الكويتي غير النفطي شهد تطورا قويا على صعيد كل من الإنفاق الحكومي والخاص، لاسيما الأخير الذي لقي دعما قويا من الائتمان المصرفي. وأوضح أن الكويت شرعت في إجراء إصلاحات مالية وهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص وتوظيف الكويتيين فيه.

