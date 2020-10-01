«اتحاد الغرف العربية»: فقدنا قائداً بارزاً ورمزاً شامخاً

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نعى د. خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، المغفور له الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، الذي وافته المنية، الثلاثاء وأعرب د. خالد حنفي، باسمه وباسم اتحاد الغرف العربية عن بالغ الحزن والأسى وصادق التعازي بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قائلا:» فقدنا نموذجًا للحكمة وقائدًا بارزًا ورمزًا شامخًا كرس حياته لخدمة وطنه».

وتقدم د. خالد حنفي، بخالص العزاء للشعب الكويتي الشقيق والأسرة الخليجية والأمتين العربية والاسلامية رمزًا شامخًا كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا وطنه وأمتيه العربية والإسلامية، وكان نموذجًا للحكمة والحنكة والإخلاص».

وقال أمين عام اتحاد الغرف العربية، إننا سنظل نتذكر بكل الاعتزاز والفخر مواقفه الخالدة، مبتهلا إلى المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر وحسن العزاء.

