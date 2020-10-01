الصبيح: نهضة تنموية شاملة في عهد الأمير الراحل

مال وأعمال

نيابة عن مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومجلس ادارتها وجميع العاملين بها اعرب المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح عن خالص تعازيه ومواساته لأهل الكويت والامتين العربية والاسلامية لوفاة المغفور له باذن الله تعالى سمو امير دولة الكويت امير الانسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيرا الى ان الكويت شهدت خلال فترة توليه نهضة عمرانية وتنموية كبيرة شملت مختلف القطاعات، بفضل قيادته الحكيمة وعلاقاته الاقليمية والدولية المتميزة ونجاحه في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

واوضح الصبيح ان الشيخ صباح عزز اسس العمل التنموي بارساء قواعد التخطيط الاستراتيجي كأسلوب فاعل لادارة التنمية وتوجيه كافة الموارد الوطنية نحو الأهداف والغايات المرجوّة وفق آليات منهجية وبمشاركة كل الأطراف الفاعلة في المجتمع الكويتي وفي مقدمتها الجهات والمؤسسات الحكومية. وذلك عبر اطلاقه رؤية 2035 والتي تستهدف محاور رئيسة ابرزها تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية ويزكي روح المنافسة ورفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم، يعمل على ترسيخ القيم الوطنية والحفاظ على الهوية الاجتماعية والتنمية البشرية، ويوفر البنية الأساسية الملائمة لبيئة اعمال مشجعة ومتطورة. وأضاف الصبيح ان اقتصاد الكويت يتمتع بالعديد من المقومات والعوامل البارزة التي اسهمت في تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثر وجاذب اقليمياً وعالمياً. وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي شهدت الكويت تحسنا في العديد المؤشرات الاقتصادية حيث تواصل نمو اقتصادها وبلغ انتاجها الاجمالي من السلع والخدمات خلال السنوات الخمس عشرة الماضية ما قيمته تريليونا دولار، وأكثر من 4 تريليونات دولار بمعيار القوة الشرائية. وأشار الى ان الكويت تحت زعامة سموه تمكنت من المحافظة على مستويات متقدمة في مؤشر التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي، وحققت تقدمًا اكثر من باقي دول العالم من حيث تحسين وضع المرأة وتأمين المساواة بين الجنسين طبقا لدليل التنمية البشرية وذلك بفضل برامج دعم مشاركة المرأة الكويتية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

