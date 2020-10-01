الأمير الراحل.. راعي التنمية والنهضة الاقتصادية

مال وأعمال

لم تكن رؤية كويت جديدة 2035 حبراً على ورق، ولا مجرد خطط ورقية، بل كانت استراتيجية متكاملة الأركان والبنيان، أطلقها سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بناءً على المقومات الأساسية والفرص التي تتمتع بها الكويت.

فقد انطلقت الرؤية بناء على المقومات الأساسية للانطلاق نحو تحقيق هذه الرؤية المستقبلية وتوفير فرص الاستثمار والتنمية، مثل الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التشريعية الجيدة، والنظام القضائي المتكامل، وسياسة خارجية متزنة دولية.

والتقرير التالي يستعرض ملامح الرؤية وركائزها وكذلك التحديات التي تواجه تحقيقها.

أهداف الرؤية

تهدف رؤية الكويت 2035 الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية ويزكي روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم، يعمل على ترسيخ القيم الوطنية والحفاظ على الهوية الاجتماعية والتنمية البشرية ويوفر البنية الأساسية الملائمة لبيئة أعمال مشجعة ومتطوره، وذلك، حفظة الله ورعاة، وتنفيذا لمرئياته السامية في هذا الخصوص.

تنمية مستدامة

وقد استخدمت الخطة أدلة دولية لقياس تقدم الكويت بشكل يسمح بمقارنتها مع الدول الأخرى، وتحديد الأهداف ومتابعة الأداء لقياس التقدم نحو تحقيق هذه الرؤية، حيث تم ربط الخطة الوطنية بالأهداف والمؤشرات الدولية عن طريق مواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030 SDGs، من أجل تحقيق الترابط والاتساق بين الخطة الوطنية والرؤية التنموية الدولية.

تحولات مالية وإقليمية

تقدمت الحكومة بناءً على الرغبة السامية بخطة تنموية أتت في وقت يشهد فيه العالم الكثير من التحولات المحلية والإقليمية والدولية ما استلزم وضع خطة تنموية طموحة واضحة المعالم والأهداف، وكان من بين أهداف هذه الخطة رفع الأداء الحكومي وتوجيه الموارد الوطنية نحو تحقيق الأهداف المرجوة.

وقد احتوت الخطة على منظومة متكاملة من الوثائق التنموية التي كان منها الخطة الخمسية التي شكلت مسارات التنمية للدولة على الأجل الطويل من خلال آليات ووسائل ومشروعات تكفل تحقيق الأهداف التنموية على الأجلين الطويل والمتوسط.

ومن أبرز التطلعات التي تضمنتها الرؤية ما يلي:

- استعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري سبق أن صنعة الأجداد بالعمل الدؤوب والنشاط التجاري داخل الوطن وعبر الحدود، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية.

- إعادة بناء أدوار مهمة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها، بما يوفر أسباب التمكين والدعم للعمل والإنتاج.

- توفير بنية تحتية والتشريعات المناسبة وبيئة الاعمال المواتية والمحفزة للتنمية وتوفر الضوابط والمناخ لضمان التنمية البشرية الكلية والمتوازنة والهادفة الى ترسيخ قيم المجتمع والحفاظ على هويته وبناء المواطنة وتحقيق العدالة والمشاركة السياسية والحريات.

ومن الأهداف التنموية للدولة التي تسعى الرؤية لتحقيقها:

- زيادة الإنتاج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية.

- رفع المستوى المعيشي للمواطن الكويتي.

- العمل على إشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة.

- دعم التنمية البشرية والمجتمعية.

- تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية في الدولة.

- تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية.

- تفعيل الإدارة الحكومية من خلال إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية.

- تعزيز الهوية العربية والإسلامية.

وترتكز الرؤية على 7 محاور رئيسة هي:

- الاقتصاد المتنوع المستدام.

- إدارة حكومية فاعلة.

- بيئة معيشية مستدامة.

- بنية تحتية متطورة.

- رعاية صحية عالية الجودة.

- رأس مال بشري ابداعي.

- مكانة دولية متميزة.

تحديات تنفيذ الرؤية

تواجه رؤية كويت 2035 العديد من التحديات لعل أبرزها استمرار الحاجة الملحة لإنجاز تغيير سريع في ثقافة العمل والإدارة واصلاح التعليم ليتواكب مع وتيرة استكمال المشاريع التنموية المخطط لها. وفضلا عن ذلك يبرز بطء الاستعداد الحكومي والخاص للتكيف مع التغير الاقتصادي المستقبلي المنشود ضمن رؤية «كويت جديدة».

الذكاء والتكنولوجيا

رؤية الكويت المستقبلية تتضمن مشروعات غير تقليدية ومتنوعة وغير معتمدة على النفط ومحفزة للذكاء والتكنولوجيا تبدو بأمسَ الحاجة لكفاءات ومهارات غير تقليدية متوفرة اليوم في سوق العمل بشكل محدود لا يخدم هدف تسريع تنفيذ المشاريع وادارتها، وقد يكون ذلك سبباً غير مباشر قد يؤخر من آجال تفعيل رؤية أمير الكويت «كويت جديدة 2035»، والتي يشرف على إنجازها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد رئيس فريق تحقيق الرؤية الأميرية لكويت المستقبل. وبذلك يبدو تعزيز الموارد البشرية الماهرة أمرا حيويا لتحقيق رؤية الكويت في آجالها. وعلى إثر ذلك تبدو الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتسريع رفع كفاءة اليد العاملة في السوق المحلية وتغيير عقلية العمل الوظيفي الروتيني.

الموارد البشرية

وعلاوة على تحدي الموارد البشرية، تبرز تحديات بطء تنويع الاقتصاد والتقليص من الاعتماد على النفط، الى جانب محدودية التسهيلات المقدمة للمستثمر الأجنبي، فضلاً عن محدودية إدارة التغيرات البيئية المستقبلية (نقص موارد المياه، زيادة التصحر، وزيادة تأثر الكويت بالاحتباس الحراري) كأهم عوائق قد تؤثر على وتيرة تقدم انجاز جل المشاريع المخطط لها. بالإضافة الى ذلك تبرز التحديات الجيوسياسية وأبرزها استمرار التوتر الدفين في العلاقات بين دول منطقة الشرق الأوسط.

وفي حال التغلب على التحديات المطروحة، قد تستفيد الكويت من تحقق الرؤية بزيادة الانفتاح على الاقتصاد العالمي ضمن المنطقة الحرة المخطط لها من خلال بوابة التجارة والسياحة والأعمال وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والتي من شأنها أن تعزز بيئة عمل تنافسية وتحفز أكثر مبادرات الاعمال وتزيد من حجم الثروات وعدد الأثرياء.

مشروع الجزر

ومن المتوقع أن يكون مشروع جزر الكويت أمل كويت المستقبل، فمن شأن هذا المشروع تحفيز نمو الثروات الفردية للكويتيين وغير الكويتيين الذين يمتلكون مهارات في الإدارة والتكنولوجيات الحديثة.

كما أن تطوير مشروع الجزر من شأنه تعزيز التنافسية المستقبلية للاقتصاد الكويتي في ظل رؤية 2035 سيساعد على خلق جيل جديد من الكويتيين المهرة والقادرين على خلق ثروات فردية بفضل توقع زيادة فرص الاستثمار في التجارة وسياحة الاعمال أمام رواد المشاريع والقطاع الخاص.

ومشاريع الجزر الخمس الجديدة ومدينة الحرير التي ستمثل رؤية الكويت الجديدة في 2035، من المرجح أن تحدث نهضة اقتصادية وعمرانية وتنموية واجتماعية كبرى في البلاد.

جيل جديد

لكن هذه النهضة متوقف نجاحها على استكمال نهضة قطاع التعليم والتدريب من أجل صنع جيل جديد من الكويتيين القادرين على العمل والإدارة وفق معايير التنافسية العالمية للاقتصادات غير النفطية التي تستوجب رفع مستوى مهارات وذكاء الموارد البشرية التي ستعمل في قطاعات مرتبطة بالمجالات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن ضرورة خلق كفاءات جديدة في مجال الإدارة الفعّالة والابتكار والابداع لكسب تحديات كبيرة تقف أمام نجاح مشاريع رؤية الكويت الجديدة. اذ إن الخدمات والمنتجات التي ستولدها المشاريع المخطط لها ضمن الجزر أو مدينة الحرير ستواجه منافسة عالية من اقتصاديات دول الجوار التي تسارع بدورها من جهود تنويع اقتصاداتها وجذب الاستثمار الأجنبي في ظل رؤى تنموية تنافس رؤية الكويت.

وعلى الرغم من ضخامة مشاريع الكويت المستقبلية الا أنها تستحوذ فقط على نحو 9 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها والمستمرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتناهز قيمة اجمالي مشاريع الكويت التنموية نحو أكثر من 225 مليار دولار. وتركز هذه المشاريع على قطاع النفط والغاز بأكثر من 31 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع، تليها 25 في المئة مخصصة لمشاريع في قطاع الخدمات و21 في المئة في قطاع الانشاءات والبنى التحتية في المناطق الحضرية. وتشير بعض التقارير المتخصصة إلى أن نجاح رؤية الكويت الجديدة التنموية يتوقف على تطبيق اشتراطات عاجلة يجدر توفرها قبل افتتاح المشاريع العملاقة المخطط لها على المدى القريب والمتوسط.

وتتمثل أهم هذه الاشتراطات في تسريع اصلاح التعليم وخلق ثقافة عمل تنافسية قائمة على الابداع والمهارة حتى تواكب متطلبات المرحلة المقبلة التي تخطط لكويت المستقبل بفكر وتحديات جديدة ومختلفة عن الكويت الحالية والقديمة خصوصا من ناحية علاقة الفرد بالعمل والادارة والتعليم.

كفاءة الخريجين

وبرفع كفاءة الخريجين في المستقبل قد تتمكن الكويت من حسن ادارة مشاريعها الضخمة ورفع مستوى تنافسية خدماتها ومنتجاتها التي تستهدف الأسواق الاقليمية والدولية. كما سيتيح خيار زيادة الانفتاح على الأسواق الدولية والاستثمار الأجنبي تحدٍ جديد يتمثل في رفع مهارات جودة العمل واتقان اللغات الأجنبية، والذي يبدو مؤشره متدنٍ في الكويت. ومع مشاركة واعدة وكبرى للقطاع الخاص والمبادرات الشبابية في صنع تنمية الكويت المستقبلية غير النفطية، من المتوقع نمو حجم الثروات الفردية وارتفاع عدد الأثرياء لتصبح الكويت في ركب المنافسة مع جيرانها في مؤشر تنافسية بيئة الاعمال وصنع الثروات وتحفيز الفرص والأطر التشريعية الداعمة للاستثمار الخاص والمبادرات الشبابية. ومع استمرار تنفيذ المشاريع التنموية، من المرتقب أن تتقلص نسبة البطالة بين الكويتيين مع بداية 2020، ومن المتوقع أن تتراجع بنحو 50 في المئة انطلاقا من عام 2021.

تجارب عالمية

وقد أظهرت تجارب عالمية وإقليمية أن نموذج الاستثمار في المناطق الحرة بالتوازي مع إحداث نهضة في التعليم وتعزيز جودته، يعتبر نمطاً استثمارياً واعداً يجتذب المستثمرين ويساعد على خلق بيئة محفزة لمبادرات الأعمال وخصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهو ما يحفز نمو الثروات الفردية ما ينعكس إيجاباً على زيادة عدد الأثرياء واستقطابهم. وعلى غرار تجارب سابقة في منطقة الخليج، فان المشاريع التنموية ضمن رؤية الكويت المستقبلية والتي تضمنت انشاء منطقة حرة مع خلق بيئة تعليمية واستثمارية محفزة، من المرجح أن تساعد مثل هذه المشاريع على تحسين كفاءة الخريجين ورفع مستوى مهاراتهم، وهو ما يساعد على زيادة تعزيز مبادرات الأعمال الفردية والجماعية، ويدعم بدوره تسارع نمو الثروات الفردية والأسرية ما يترتب عنه ارتفاع عدد الأثرياء والمليونيرات.

