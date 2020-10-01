كاكولي: الأيادي البيضاء لسمو الأمير الراحل امتدت لكل أنحاء العالم

مال وأعمال

أعرب عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد كاكولي عن خالص تعازيه بوفاة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، مؤكداً أن سمو الامير ساهم خلال سنوات حياته في رأب الصدع بين الشعوب العربية والاسلامية، الامر الذي أكسبه مكانة مرموقة في قلوب المواطنين الخليجيين والعرب.

واضاف كاكولي ان سموه استحق هذه المكانة بفضل جهوده وحكمته ونيته الصادقة في نشر السلام بين الدول والشعوب في شتى أنحاء الارض. وأشار إلى أن البصمات التاريخية التي تركها سموه إبان حياته لم تقتصر على العمل السياسي فحسب، وإنما امتدت اياديه البيضاء لتشمل العمل الخيري الذي وصلت به الكويت إلى أقصى بقاع الارض، حتى استحق سموه وبجدارة لقب (أمير الانسانية)، وذلك كله بفضل جهوده الكبيرة في مجال العمل الخيري.

استطاع سموه خلال فترة حكمه أن يقود البلاد إلى بر الامان في أصعب المراحل، وذلك من خلال حكمته التي كانت تمثل المظلة التي كنا نستظل بها، لتفتقد اليوم الكويت والامتان العربية والاسلامية حكمته وحنكته.

