البغلي: الأمير الراحل أسس العمل التنموي في الكويت

مال وأعمال

قال رئيس الاتحاد الكويتي لشركات النقل البري فاضل البغلي «نيابة عن مجلس ادارة الاتحاد و المساهمين وجميع العاملين، نعرب عن خالص تعازينا ومواساتنا لأهل الكويت والامتين العربية والاسلامية لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير الانسانية الشيخ صباح الأحمد

واضاف البغلي ان الكويت شهدت خلال فترة توليه نهضة عمرانية وتنموية كبيرة شملت مختلف القطاعات، بفضل قيادته الحكيمة وعلاقاته الاقليمية والدولية المتميزة ونجاحه في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، معززاً اسس العمل التنموي بإرساء قواعد التخطيط الاستراتيجي كأسلوب فاعل لإدارة التنمية وتوجيه جميع الموارد الوطنية نحو الأهداف والغايات المرجوّة.

واوضح البغلي ان سموه وجه آليات منهجية وبمشاركة كل الأطراف الفاعلة في المجتمع الكويتي وفي مقدمتها الجهات والمؤسسات الحكومية عبر إطلاقه رؤية 2035 والتي تستهدف محاور رئيسية أبرزها تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص.

واشار البغلي ان سموه رحمه الله طور النشاط الاقتصادي وحقق التنمية البشرية.

