سياسيون عن الأمير الراحل: نشر السلام ورأب الصدع

عربيات ودوليات

أجمع سياسيون ووزراء سابقون ورجال دولة على تعدد مناقب الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، مؤكدين ان حنكته السياسية والدبلوماسية التي صقلت على مدار اكثر من 60 عاما كان لها عظيم الأثر في تلقيبه بالقائد الانساني.

وأكد سياسيون ان سياسة الحياد الايجابي والابتعاد عن التحالفات والعمل على رأب الصدع والعمل على نشر السلام عربيا واقليميا وعالميا كانت اهم ما ميز حكمه، فضلا عن اعلائه مبادئ الديمقراطية وحرصه على حرية الرأي والتعبير.

وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. غانم النجار ان قضاء الراحل اطول فترة على المستوى العالمي وزيرا للخارجية جعل جل اهتمامه ينصب على السياسة الخارجية لبلاده التي ارتكزت على مبدأ الحياد الايجابي والابتعاد عن الخلافات والانتصار للقضية الفلسطينية والدفع نحو مساعدة الشعوب الفقيرة لتحقيق التنمية فيها.

وأضاف النجار ان الكويت كانت اولى الدول التي طرحت في هذا الاطار فكرة انشاء صندوق للتنمية الاقتصادية كذراع اقتصادية لها للمساعدة في التنمية ودعم الشعوب الفقيرة.

وأوضح ان الراحل كان له دور بارز منذ ستينيات القرن الماضي على مستوى رأب صدع الخلافات العربية، وهو ما تجلى من خلال دور الكويت في تأسيس دولة الامارات العربية المتحدة ولم شملها، وكذلك العمل الجاد ابان اجتياح اسرائيل لبنان، وخلال الحرب الأهلية في اليمن، وصولا الى جهوده في رأب الصدع الخليجي خلال الأزمة الأخيرة والتي جسدت محبته للسلام وحرصه على نبذ التجييش والخلاف.

رجل المرحلة

بدوره، قال وزير الأشغال السابق د. علي العمير ان الشيخ صباح كان رجل المرحلة الذي استطاع العبور بالكويت خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت احداثا اقليمية وعالمية متعددة ومتشعبة، كان ابرزها ما مرت به المنطقة ابان الربيع العربي، وما شهدته الكويت تحديدا خلال تلك الفترة من احداث اثبت التعامل معها حكمته وحنكته وبعد نظره.

وأضاف العمير ان هذه الحكمة مكنته من الحفاظ على استقرار البلاد خلال تلك الفترة العصيبة، مشيرا الى حرصه كذلك على حرية الكلمة والرأي والتعبير، وتأكيده على ان لشعبه مطلق الحرية شريطة الا يكون ذلك على حساب تجاوز القانون.

ولفت الى عدة لقاءات جمعته بالأمير الراحل خلال فترة عضويته في مجلس الأمة وكذلك مجلس الوزراء، وخلالها اكد فيها الراحل على حق النواب في استخدام جميع الأدوات الدستورية، بما فيها الاستجواب، مع الوضع في الاعتبار مراعاة مصالح البلاد العليا.

وأشار الوزير السابق الى ان الكويت استطاعت في عهد الشيخ صباح ان تتبوأ مركزا مرموقا على مستوى القضايا الانسانية، وهو ما ترجم في اختيارها مركزا انسانيا، وكذلك اختيار سموه قائدا للعمل الانساني.

من جهته، اكد وزير النفط السابق عيسى المزيدي ان الشيخ صباح كان شخصية فذة تتمتع بحب الجميع، ليس فقط على مستوى شعب الكويت، وانما على مستوى شعوب الخليج والعالم كذلك.

وأضاف ان الكويت في عهده كانت لها بصمات واضحة في التعامل مع مختلف الأحداث التي تمر بها المنطقة، وهو ما اكسبه احترام قادة العالم.

وذكر المزيدي انه زامل الراحل، سواء خلال عضويته في مجلس الأمة او عقب اختياره وزيرا للنفط، وكان ابرز ما تميز به هو جديته في التعامل مع جميع المشاكل التي تواجهه وحرصه على حلها من خلال التوفيق بين وجهات النظر المختلفة.

كلمة مسموعة

من جانبه، ذكر وزير النفط السابق هاني حسين ان الشيخ صباح كان عميدا للدبلوماسية الكويتية والعالمية، وهو ما اكسبه خبرة كبيرة في العمل على حل المشاكل والخلافات الخليجية والعربية.

وأوضح ان السياسة التي خطها جعلته محل احترام وتقدير جميع الأطراف، سواء لخبرته الكبيرة او لمواقفه، لذا كان صاحب كلمة مسموعة، وهو ما مكنه من لعب دور كبير في احتواء الأزمة الخليجية والحيلولة دون استفحالها.

وقال وزير التخطيط الأسبق علي الموسى ان الفقيد يعد احد بناة نهضة الكويت، وهو بحق مهندس السياسة الخارجية الكويتية على مدار 50 عاما وصاحب رؤية ثاقبة ترتكز على الانفتاح على العالم والتوجه العروبي.

وأشار الى ان تلك المواقف العروبية اثبتتها الأحداث المتكررة، وآخرها حادثة مرفأ لبنان، حيث سارعت الكويت للاعلان عن تحملها كلفة بناء الصوامع التي تضررت جراءه، فضلا عن تقديم جسر من المساعدات على مدار ايام.

وأضاف ان شخصية صباح الأحمد القائد والانسان يصعب تعويضها، وهو من الحكام الذين جعلوا للكويت علاقات طيبة مع جميع الأطراف بفضل حكمته وخبرته في الشأن الخارجي، لذا تعتبر وفاته خسارة لا تعوض لكنها قضاء الله وقدره.

واكتفى وزير البلدية السابق موسى الصراف بالقول ان وفاة الأمير الراحل خسارة لا تعوض يعجز اللسان عن التعبير عن حجم الفقد المصاحب لها، مشيرا الى ان الراحل كان صاحب خبرة كبيرة في جميع المجالات.

وأوضح انه والكثير من زملائه الوزراء كانوا يحرصون على زيارته قبل اي رحلة عمل خارجية، وخلال تلك الزيارات كانت التوجيهات تخرج من اب لأبنائه وليس من امير لوزراء في حكومته.

قامة دولية

بدوره، قال وزير الأشغال الأسبق عبدالرحمن المطوع ان الكويت فقدت بوفاة الشيخ صباح قامة دولية وانسانية ورمزا عالميا في مجال العمل السياسي والدبلوماسي والانساني الممتد لأكثر من نصف قرن.

وذكر ان الراحل تميز بكونه صاحب المبادرات الدولية في رأب الصدع وفض المنازعات بين الدول، خاصة بين الأشقاء، اضافة الى دوره في نصرة القضية الفلسطينية والمستضعفين ومواقفه المشرفة تجاه مختلف القضايا العربية والاسلامية، وهو ما توج بحصوله على لقب قائد انساني من الأمم المتحدة كونه رجل السلام الأول عالميا.

