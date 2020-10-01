«هيئة الأسواق»: بصمات الفقيد كبيرة وبارزة في نهضة الكويت

عربيات ودوليات

نعت هيئة اسواق المال ببالغ الحزن فقيد الكويت والأمة العربية والاسلامية امير الانسانية وقائد الحكمة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وتستذكر الهيئة بالعرفان والتقدير بصمات الفقيد الكبيرة والبارزة في نهضة الكويت وأياديه البيضاء الممتدة بالخير الى شتى بقاع الأرض، ومساعيه الداعمة في جميع الميادين على الصعيد الوطني والعالمي، حتى نصّبه العالم قائدا للعمل الانساني، وباتت في عهده الكويت بوابة للعمل الانساني العالمي، وتبوأت مركزا مرموقا يليق بمسيرتها نتاجا لسياسة قائدها ورؤيته القائمة على تولي زمام المبادرات في العمل الخيري، غير متناسين دوره في قيادة المعركة الدبلوماسية والتي بفضلها عبرت الكويت احداثا جساما، واستطاعت حنكته انهاء العديد من الأزمات، ووساطته لحل العديد من الخلافات على المستوى الاقليمي.

مسيرة من الحب والعطاء للكويت وأهلها حافظت على استقرارها وتحقيق ازدهارها وقفزت بها تنمويا نقلات نوعية لتسرع الخطى نحو تحقيق رؤية سموه لـ كويت جديدة 2035، وتحويلها الى مركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي، مكتسبة بذلك احترام وتقدير العالم. فقدنا الأب والقائد وصاحب الرؤية، وفَقْدُنا كَبير، وفقد العالم قاطبة رجل الحكمة، ولا يسعنا من هذا المنبر سوى ان نسأل المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

