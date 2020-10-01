«بيت الزكاة»: رحل قائد الحكمة

عربيات ودوليات

تقدم المدير العام لبيت الزكاة محمد العتيبي بخالص العزاء وصادق المواساة الى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية والدول الصديقة بوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله- قائد الحكمة والدبلوماسية والانسانية سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويجعل مأواه الجنة مع الصديقين والشهداء.

وقال العتيبي في تصريح صحافي: ان الكويت والعالم اجمع فقدا رمزا كبيرا من رموز العمل السياسي والدبلوماسي طوال مسيرة ممتدة اكثرمن نصف قرن وهب خلالها حياتها لخدمة الكويت واعلاء مكانتها في جميع المحافل الدولية.

وذكر انه لم تكن الدبلوماسية هي عطاؤه الوحيد رحمه الله بل كان راعيا لجميع الأعمال الانسانية والمبادرات الخيرية على مستوى العالم وكان صانعا للسلام ومبادرا لرأب الصدع وفض المنازعات بين الدول وبخاصة بين الأشقاء بالاضافة الى دوره في نصرة المستضعفين ومواقفه من خلال دوره الرائد للعمل الانساني والخيري وحرصه الدائم على ترسيخ قيم العطاء والتكافل الانساني.

وأضاف ان السيرة الذاتية للأمير الراحل حافلة بالعطاء على المستوى الدبلوماسي والانساني فلم يتوان لحظة في التدخل للتوفيق وحل النزاعات ونبذ الخلافات كانت حكمته وعدم انحيازه هما باب الوصول الى القلوب ومفتاح تغليب الحكمة والمنطق على كل الخلافات وكانت لحكمته وآرائه الآذان الصاغية التي تستمع وتقبل بآرائه.

