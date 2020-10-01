محمد الخالد: الأمير الراحل مدرسة كبرى في القيادة الرشيدة

عربيات ودوليات

أكد المستشار بالديوان الأميري الشيخ محمد الخالد أن فقيد الكويت والأمتين العربية والاسلامية والعالم اجمع الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد كان قائدا فذا فريدا ومثل بتجربته الانسانية والعملية مدرسة كبرى تحتذى بها الأجيال في القيادة الرشيدة والحكيمة والأبوية في ميادين العمل والسلام والخير.

وقال الشيخ محمد الخالد في تصريح صحافي امس الأربعاء ان الأمير الراحل رحمه الله بحنكته وحكمته وطبيعته الخيرة والمعطاءة والعمل الدؤوب المستند الى حبه للكويت وأهلها خلف إرثا كبيرا زاخرا وقدم نموذجا امثل في القيادة والبذل والعطاء. وأضاف ان مواقف الراحل ومبادراته ومنجزاته الوطنية ستبقى ماثلة في الوجدان محليا وعالميا خصوصا اياديه البيضاء التي امتدت حول العالم بكل ما حفل به تاريخ الأمير الراحل من مواقف انسانية عظيمة جعلت الكويت تتبوأ مكانتها في الصدارة اقليميا ودوليا وفي شتى المجالات. وقال ان الآمال اليوم في الكويت ولدى اهلها كافة معقودة على صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد في اكمال مسيرة العطاء والخير والنماء والازدهار للوطن الغالي وهو خير خلف لخير سلف وصاحب التجربة الطويلة والمجربة في ميادين العمل والمسؤولية في خدمة الكويت وأهلها.

