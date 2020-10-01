المنفوحي: سمو الأمير كان قائداً استثنائياً بمعنى الكلمة

عربيات ودوليات

نعى مدير عام بلدية الكويت م. احمد المنفوحي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، قائلا: «لا يمكن القول بأن رحيل سموه خسارة للكويت فحسب بل خسارة للأمتين العربية والاسلامية والعالم كله ذلك لأن سموه كان قائدا استثنائيا بمعنى الكلمة استطاع بحكمته وحنكته وخبرته ان يعزف سيمفونية حب مع شعبه الذي بادله حبا بحب واستطاع ان ينهض بالكويت التي شهدت في عهده تنمية ستظل شاهدة له».

وقال المنفوحي: «امتد عطاء سموه الى الخارج فكان له في كل حقل زرعة وفي كل ميدان بصمة وكان رجل سلام شهد له العالم من اقصاه لأقصاه باخلاصه وعطاءاته واحقاقه للحق ودعمه للشعوب الفقيرة ووساطاته لحل الخلافات بين الدول ما جعل اعلى منظومة اممية تمنحه لقب «قائد الانسانية» وتعتبر الكويت تكريما له «مركز العمل الإنساني العالمي»».

