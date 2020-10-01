العبدالجليل: صباح الأحمد مؤسس النهضة الثقافية

عربيات ودوليات

نعى امين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل سليمان العبدالجليل المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي انتقل الى جوار ربه بعد مسيرة طويلة من العمل والانجازات الوطنية الحضارية التي اسهمت في رفع اسم الكويت عاليا عربياً واسلامياً وعالمياً. وقال العبدالجليل: ان الشيخ صباح الأحمد يُعد من القادة النادرين المؤثرين في الأحداث الدولية، لخبرته وحكمته وخصاله الرفيعة التي ظهرت في احلك الظروف المحلية والاقليمية والعالمية وفي مختلف الأحداث والأزمات ومناسبات السلام، وصنع جسور المحبة والتسامح والوئام في المنطقة وفي كثير من ارجاء العالم، كرس حياته لأفعال الخير والرحمة البشرية، ما دعى الى تتويجه اميراً للانسانية في يوم تاريخي مشهود من قبل منظمة الأمم المتحدة. وأضاف العبدالجليل، بأن بصمات وانجازات المغفور له باذن الله تعالى الثقافية كبيرة وبناءة التي بدأت في اواخر خمسينيات القرن الماضي عندما اسس لدور ثقافي كويتي رفيع على المستويين المحلي والعربي بولادة مجلة العربي مع تقلده رئاسة دائرة المطبوعات والنشر، واستمر سموه في دعم المشهد الثقافي الذي ميّز الكويت قبل وبعد الاستقلال في محيطها الخليجي والعربي من خلال دوره المتميز كأول وزير للارشاد والأنباء، فاحتضن الثقافة الكويتية في مطلعها الحديث، الذي مكن الشعوب العربية في عهده من تلقي ثقافة رصينة عالية المستوى من خلال جهوده وبُعد نظره ليرفع من مكانة وسمعة الكويت وشعبها على المستوى العربي وفي العالم. وقال العبدالجليل: وباسم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وقيادييه وكل العاملين نعزي انفسنا جميعاً والشعب الكويتي الوفي وأسرة الصباح الكرام والعرب وجميع شعوب العالم بهذا المصاب الجلل، ونبتهل للباري عزَّوجَّل ان يسكنه فسيح جناته وأن يتقبله بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهمنا الصبر والسلوان وحسن العزاء».