البرجس: نقلة نوعية لهيئة القصَّر

عربيات ودوليات

عبر مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بالانابة المهندس حمد عبداللطيف البرجس عن خالص تعازيه لأسرة الصباح الكرام واهل الكويت والامتين العربية والاسلامية لوفاة المغفور له باذن الله تعالى سمو امير الكويت امير الانسانية الشيخ صباح الاحمد.

ونقل البرجس عن عدد كبير من القصر وذويهم واسر المشمولين بالرعاية دعواتهم للأمير الراحل امير الانسانية واستذكارهم لمواقفهم الانسانية العديدة معهم في مختلف المناسبات ودعمه المتواصل وتوجيهاته السامية لقيادات جميع الجهات ذات الصلة بالقصر برعايتهم وتقديم كل اشكال الدعم والرعاية والمساعدة.

