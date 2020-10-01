خادم الحرمين: السعودية والكويت يجمعهما مصير واحد

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الرياض - الوكالات: اكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، امس في برقية بعث بها الى سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ان السعودية والكويت يجمعهما مصير مشترك واحد. وأضاف الملك سلمان انه على مر التاريخ جمعت السعودية والكويت اواصر راسخة. وكان خادم الحرمين الشريفين اعرب عن حزنه لوفاة سمو امير البلاد الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد. وقال الملك سلمان بتغريدة في حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي «فقدت برحيل الشيخ صباح الاحمد الصباح رحمه الله اخا عزيزا وصديقا كريما وقامة كبيرة له في نفسي مكانة عظيمة وتقدير يستحقه». واكد خادم الحرمين «افتقده كما يفتقده شعبه وسيخلده التاريخ اذ كرس حياته لخدمة بلاده وامتيه العربية والاسلامية» مضيفا «تعازينا لاهلنا في الكويت انا لله وانا اليه راجعون».

كما بعث الملك سلمان برقية لسمو الأمير، الشيخ نواف الأحمد قال فيها «تلقينا بأسى بالغ نبأ وفاة الأخ العزيز صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الذي فقدنا بوفاته اخاً عزيزاً وصديقاً وفياً خدم بلاده وأمته بكل اخلاص، وساهم فيما يخدم قضايا الأمتين العربية والاسلامية».

وتابع قائلا «واننا اذ نعزيكم ونعزي انفسنا في فقيدنا، لنقدم لسموكم ولشعب الكويت الشقيق احر التعازي وصادق المواساة، مؤكدين لسموكم ولشعب الكويت وقوفنا معكم في هذه الظروف، وأن المملكة والكويت وعلى مر التاريخ تربطهما اواصر راسخة من العلاقات الثنائية المتميزة ومصير مشترك واحد. ونهنئكم بتوليكم مقاليد الحكم في الكويت الشقيقة، سائلين المولى جل وعلا ان يوفق سموكم ويعينكم ويسدد خطاكم لخدمة الكويت وشعبها الشقيق، متمنين للكويت مزيداً من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار».

من جهته ارسل ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان برقية لسمو الأمير قال فيها اننا تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة سمو الأمير الراحل «والذي بفقده فقدت الأمتان العربية والاسلامية قائداً بذل حياته في الدفاع عن قضايا شعبه وأمته، وترك اثراً عظيماً ومثالاً يحتذى في الحكمة والمحبة والسلام، وسيذكر التاريخ الأعمال الجليلة التي قدمها».

وتابع قائلا «المملكة اليوم تشاطر الكويت العزيزة مصابها الجلل، ونبتهل الى المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لشعبه وأمته.. وأبارك لسموكم توليكم مقاليد الحكم في الكويت الشقيقة، سائلاً المولى لكم دوام التوفيق والسداد، ومتمنياً للكويت المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة».

وأجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفياً، الثلاثاء، بسمو الأمير اعرب فيه عن خالص عزائه ومواساته في وفاة سمو الامير الراحل وقال خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال «لقد فقدنا اخاً عزيزاً وقائداً كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية والاسلامية والمجتمع الانساني، وحظي بمكانة مرموقة وتقدير مميز بين قادة وشعوب العالم، نعزي انفسنا وكل ابناء الخليج والأمتين العربية والاسلامية» حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأضاف «رحل بعد مسيرة حافلة بالانجاز والعطاء». كما تلقى سمو امير البلاد اتصالا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتعزية بوفاة الشيخ صباح الأحمد.

من جهته قال الامير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي «نفقد برحيل الشيخ صباح قائداً حكيماً كرس حياته لخدمة وطنه والأمتين الاسلامية والعربية».

