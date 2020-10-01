السيسي: التاريخ سيكتب بأحرف من نور قيادة صباح الأحمد

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تلقى سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من اخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اعرب فيها عن خالص تعازيه وتعازي الشعب المصري الشقيق لسموه حفظه الله بوفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه مستذكرا اسهامات سموه رحمه الله التي سيظل يذكرها التاريخ بأحرف من نور وقيادته الرشيدة ومواقفه الثابتة تجاه قضايا الأمتين العربية والاسلامية مبتهلا فخامته الى الباري جل وعلا ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سموه رعاه الله والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وأكد السيسي على متانة اواصر العلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين، والتطلع لمزيد من التعاون المثمر القائم بينهما لصالح الشعبين الشقيقين ولخدمة قضايا الأمتين العربية والاسلامية، متمنياً لدولة الكويت وشعبها كل تقدم وسلام وازدهار.

وأكد برلمانيون مصريون، ان الكويت ستظل قوية، تحت راية سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد، موضحين انهم على ثقة تامة في ان سمو الأمير سيعمل جاهداً على استدامة تقدم وازدهار الكويت وشعبها.

وقال النائب محمد فؤاد، ان سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، يتمتع برؤية ثاقبة سديدة تجاه القضايا والتحديات التي يشهدها العالم العربي، مشيرا الى ان الكويت صاحبة مواقف سياسية قوية نابعة من الاستقرار التي تعيشه، حيث استطاعت ان تصبح نموذجاً يحتذى به، منوهاً ان الكويت دائماً ما تسعى الى توحيد صف الأمة العربية وتعزيز منظومة العمل المشترك بين جميع البلدان.

من جهته، اوضح النائب طارق الخولي ان التنسيق سيستمر بين سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والرئيس السيسي لتوفير كل سبل الدعم بما يضمن حماية الأمن العربي وتحقيق التكامل والوحدة والعمل على نزع فتيل الصراعات بين دول المنطقة، والتصدي لأي محاولات تهدد امن المنطقة.

في السياق، شدد النائب د.محمد عبدالغني، على اهمية ومحورية الكويت في تحقيق التوافق العربي نظراً لما يتمتع به قادتها من سرعة البديهة والقدرة على لم الشمل وتوحيد الصفوف وايثار النفس والعمل على تعزيز امن واستقرار المنطقة، انطلاقاً من ايمانها بوحدة الأمة العربية.

ولفت الى ان قادة الكويت دائماً ما يحظون بحب واحترام مختلف رؤساء وملوك العالم لامتلاكهم الرؤية والحكمة السياسية والعمل بما يخدم الانسانية جمعاء.

وأشار الى ان الكويت ستظل تحت راية سمو الشيخ نواف الأحمد قوية لايمانها بالعمل الجماعي وتقديمها مصلحة الكل على مصلحة الفرد.

فيما اشاد النائب المصري مصطفى بكري، بانتقال السلطة السلس في الكويت، وقال انه تمت مبايعة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وفق آليات دستورية لنقل السلطة متفق عليها من ابناء الأسرة الحاكمة وهذا يدل على قيمة المؤسسات السياسية الكويتية وقدرتها على التعاطي مع اكبر التحديات، متمنياً للأمير الجديد التوفيق والسداد.

وأشار الى ان سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رجل سياسي كبير ومشهود له بالكفاءة في كل الملفات التي ادارها بمرونة وحكمة، وأعرب عن ثقته في ان يواصل سموه مسيرة البناء والعطاء من اجل رفعة الشعب الكويتي ولم شمل العرب.

