عمرو موسى: فقدنا شخصية رشيدة وعروبية

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نعى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، المغفور له سمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد. ووصف عمرو موسى خلال لقائه مع «تلفزيون اليوم السابع»: سمو الأمير الراحل بـ«الراجل العظيم»، مضيفاً ان رحيل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد هو فقدان لشخصية رشيدة، عروبية، هادئة وحكيمة، قائلاً: «أعزي الشعوب العربية برحيل هذا الراجل الذي قدم الكثير للعرب ولقضاياهم وتنميتهم». وأضاف موسى، ان امير الكويت الراحل كان رجلاً حكيماً وعلاقته بمصر عميقة وتاريخية، وكان يعلم جيداً مكانة الدولة المصرية، وحيوية موقفها ودورها بالنسبة للعرب.