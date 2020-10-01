هيئات فلسطينية: مواقف صباح الأحمد القومية الأصيلة شكَّلت رافعة للقضية وصمام أمانها

عربيات ودوليات

غزة- «كونا»: نعت عدد من الفصائل الفلسطينية سمو الأمير الراحل الشيح صباح الأحمد مثمنة مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني وللقضة الفلسطينية. واشادت حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان صحافي «بمواقف الفقيد الكبير القومية ووقوفه باستمرار لصالح قضايا الامة وفي طليعتها قضية فلسطين التي كانت بالنسبة للفقيد وللكويت قضية العرب الأولى والاهم». وذكرت الحركة «بالدور التاريخي الكبير الذي قام به فقيد الامة العربية الكبير المعروف بانسانيته وعدله وانصافه خاصة دوره في بناء الكويت وتقدمها وازدهارها والدفاع عن سيادتها واستقلالها».

بدورها، نعت حركة «حماس» في بيان صحافي سمو الامير الراحل قائلة «انها تشاطر الاشقاء في الكويت قيادة وشعبا الحزن والالم بفقدان امير الإنسانية وصاحب المواقف الشجاعة والحكيمة والايادي البيضاء». وأشارت «حماس» الى مسيرته في خدمة قضايا الامة العربية والإسلامية وبصمته الواضحة في دعم وحدتها وامنها واستقرارها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وصموده ونضاله المشروع.

وشاطرت حركة «الجهاد الإسلامي» في فلسطين الكويت حزنها بوفاة سمو الأمير الراحل مشيرة الى تميزه «بالحكمة والخبرة السياسية وحرصه على وحدة الموقف العربي الأصيل في دعم القضية الفلسطينية».

كما أعربت هيئات وجمعيات خيرية فلسطينية عن حزنها الشديد لفقدان قائد العمل الإنساني وقالت دائرة «شؤون اللاجئين» في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان صحافي «ان الفقيد كان من الداعمين والمساندين للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني العادلة في العودة والحرية والاستقلال» مشيدة بمواقف سموه القومية الاصيلة التي شكلت رافعة للقضية الفلسطينية وصمام امانها. وأكدت انه كان داعما لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «اونروا» واسهم بشكل كبير في استمرارية خدماتها وعمل برامجها وقطع الطريق امام محاولات انهاء دورها.

وبدوره، قال رئيس جمعية «الفلاح الخيرية» في فلسطين رمضان طنبورة في بيان «إن الأمتين العربية والإسلامية خسرت برحيله واحدا من أبرز قادتها ورجالها الخيرين الذي وهب نفسه وكرس كل جهده في سبيل خدمة قضاياها والعمل من أجل تحقيق وحدة الصف والتضامن بين أبنائها وتعزيز قدرتها على مجابهة التحديات حتى تتبوأ المكان اللائق بها بين الأمم». وأضاف طنبورة ان سمو الأمير الراحل «كان عنوانا للخير والعطاء ومثالا للمسلم العربي الغيور والقائد الحكيم النافذ البصيرة والوحدوي الشجاع الذي آمن بالوحدة سبيلا لتحقيق العزة والنهضة والتقدم وجسد ذلك فيما حققه للكويت الشقيق والتي قاد مسيرتها بكل حنكة واقتدار وحقق لشعبها العزيز كل ما يصبو إليه من الرفعة والرخاء والازدهار».

