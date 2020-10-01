البرلمان اللبناني يقف دقيقة صمت: الراحل «دُرة من دُرر العرب»

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: وقف مجلس النواب في مستهل جلسته التشريعية التي عقدها امس دقيقة صمت على روح سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري في افتتاح الجلسة «فقد لبنان صديقا عزيزا وشقيقا هو درة من درر العرب هو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح».

وقال النائب هادي ابوالحسن في تصريح لـ«كونا» لدى دخوله الجلسة «نتوجه الى الكويت قيادة وشعبا ومؤسسات بأحر التعازي بوفاة سمو الامير الراحل امير الحكمة وامير الانسانية وامير التسامح والانفتاح ولن ننسى وقوف الكويت وفي المقدمة الراحل الى جانب لبنان في اصعب الظروف وأخطر المراحل وفي أيام الشدة والرخاء».

وأكد ان «صورة سمو الامير ستبقى محفورة في وجدان اللبناني وكل الاوفياء وستبقى بصماته راسخة من خلال الانجازات ولا ننسى وقفته قبيل اتفاق الطائف ولاحقا في مرحلة اعادة الاعمار اذ في كل منطقة لبنانية هناك بصمة خير للكويت وأميرها».

وأعرب عن امله في ان «تستمر الكويت على خطى سمو الامير الراحل وعلى خطى الاسلاف مع تمنياتنا القلبية لسمو الامير الشيخ نواف الاحمد بالاستمرار على هذا النهج البناء والجامع على مستوى العالم العربي وليس غريبا على هذه الاسرة الكريمة الطيبة المعطاء الاستمرار على هذا النهج».

الى ذلك أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان اطلاق اسم سمو الأمير الراحل على منشآت مشروع ري الجنوب على منسوب 800 متر.وقالت في بيان ان خطوتها التي اتخذت بناء على توجيه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تأتي «ليبقى اسم صاحب السمو خالدا في ضمير كل لبناني ولبنانية وشاهدا على وفاء الشعب اللبناني للكويت واميرها الراحل». وتوجهت بالعزاء الى «الأمة العربية والشعب الكويتي برحيل أمير الانسانية الذي كان لسموه مع الكويت والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الايادي البيضاء في اطلاق وتصميم وتنفيذ كل مراحل مشروع الليطاني الذي كان حلم اللبنانيين منذ ستينات القرن الماضي وصولا إلى مشروع ري الجنوب على منسوب 800 متر». وأشارت الى ان هذا المشروع من المتوقع ان يروي 13 الف هكتار من الاراضي الزراعية وأن يؤمن 30 مليون متراً مكعباً من مياه الشفة».

