صحف بيروت: العالم العربي خسر قامة قومية ووطنية عملاقة

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: اجمعت الصحف ووسائل الاعلام اللبنانية امس على الخسارة الكبيرة للكويت والعالم العربي. وقالت صحيفة «النهار» اللبنانية في عنوانها الرئيسي ان سمو الامير الراحل كان عن حق صوت الضمير. واشارت الى انه اسس دبلوماسية الكويت وسياستها الخارجية التي لم تقم فقط على الحياد في عالم عربي مضطرب بل قامت ايضا على الوساطة بين المتقاتلين.

وافردت صحيفة «اللواء» في افتتاحيتها مقالا عددت فيه مزايا سمو الامير الراحل وقالت «رحل شيخ حكماء الحكام العرب والأمة بأمس الحاجة إلى حكمته وشجاعته واعتداله وقدراته الدبلوماسية المميزة في التغلب على الصعاب وفي مواجهة التحديات». واضافت انه «بغياب أمير الكويت يخسر العالم العربي قامة قومية ووطنية عملاقة كان لها جولات وصولات في مقارعة أعداء الأمة والحفاظ على أمن واستقرار وازدهار الكويت». واشارت الى ان الراحل الكبير كان يدرك جيدا أن لغة العقل والحوار أبلغ من دوي المدافع واستخدام العضلات وأن المفاوضات أقرب طريق لحل الخلافات والوصول إلى تفاهمات.

وعنونت صحيفة «الاخبار» على صفحتها الاولى «ما بعد أمير الكويت على النهج باقون». وقالت انه يتوقع أن تمضي الكويت على الخطى التي ثبت أُطرها من يلقب بـ»عميد الدبلوماسية». وذكرت «ان رحيل الأمير الذي اتبع سياسة مستقلة عن نظيرات بلاده الخليجية ساعدت في تحصين سمعة الكويت الإقليمية وصقلها رغم الأزمات المتلاحقة».

