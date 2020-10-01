بري: آخر حكماء العرب يرتقي بعد أن سما بنا

عربيات ودوليات

بيروت- «كونا»: وجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري امس رسالة رثاء الى سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد جاء فيها عبر جريدة «النهار» اللبنانية: «بين الصباح والصباح يأفل نجم بين الحلم والحلم تستيقظ الحقيقة المرة بين الصمت والصمت يغيب الصوت العربي الأصيل الصارخ في برية العرب». وقال بري «بنبرة صادقة صافية بأن نكون عربا خلصا أكثر نخوة ودفئا آخر حكماء العرب يرتقي بعد أن سما بنا يتوقف القلب ويبقى النبض ولن تصدأ الذاكرة». وتابع بري «فسر حلمنا بالماء أبى إلا أن تبقى ضاحيتنا شموسا ومارون الراس وحانين شامختين تتقاطع فيهما كل الألوان النبيلة يرحل وتبقى لغته طالعة من الأعماق نحفظها عن ظهر قلب والصدى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم».

واضاف «صباح الأحمد الصباح كما النخيل يذوي لكن يبقى شامخا يرتحل إلى الرفيق الأعلى ويشرق فينا صباحا دائما وعهدا لا ينقطع مع الكويت مرآة الشمس الساكنة على لؤلؤ الخليج الواحة المرصعة على جبين الصحراء».

وقال بري «يرحل الصباح ليولد صباح عربي كويتي آخر مع أمل لا بد أن يأتي من صباح أليس الصبح بقريب؟». وختم رسالته «ان نهر الليطاني اللبناني أبى اليوم إلا أن يخلد للراحل الكبير بصماته حيث تسلمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المرحلة الأولى من مشروع ري الجنوب على منسوب 800 متر الذي يجسد وحدة لبنان من شماله إلى جنوبه ونطلق عليه اسم الراحل الكبير صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد».

