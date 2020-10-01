أوروبا: حكمة الراحل وحذاقته الدبلوماسية كانت تبهرنا

عربيات ودوليات

عواصم– الوكالات: أعرب الاتحاد الأوروبي عن تعازيه للكويت بوفاة سمو الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد مؤكدا التزامه ببناء شراكة قوية مع الكويت. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان مشترك «تلقينا بحزن نبأ وفاة أمير الكويت الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ونتقدم بأحر التعازي لأسرته ولشعب وحكومة الكويت».

واضاف البيان «تحت قيادة سموه وهو يعتبر على نطاق واسع مهندس السياسة الخارجية للكويت الحديثة اضطلعت الكويت بدور الشريك الدولي المحترم والوسيط الاقليمي.. وقد وجهت رؤيته السياسة الخارجية التي وضعت الكويت بين الشركاء المقربين للاتحاد الأوروبي».

وأشار البيان الى أن الاتحاد الأوروبي كان داعما قويا لجهود سموه الامير الراحل الحثيثة لتعزيز الحوار من أجل تسوية الخلافات في منطقة الخليج. وجاء في البيان «ان اخلاص سمو الامير الراحل وتفانيه في مجال الاغاثة الانسانية في جميع أنحاء العالم أكسبه الكثير من الاعتراف الذي يستحقه كقائد انساني عالمي.. وسنحزن على فقدانه لسنوات قادمة». واضاف ان الاتحاد الاوروبي سيواصل العمل من اجل توطيد شراكة قوية ودائمة مع الكويت وشعبها.

من جهته أعرب رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي عن حزنه لوفاة سمو الشيخ صباح الأحمد. واكد ساسولي في تدوينه على حسابه الرسمي بموقع تويتر أن «المنطقة فقدت واحدا من أفضل رجال الدولة وداعية للسلام والاستقرار». وفي برلين تقدمت وزارة الخارجية الألمانية بصادق التعازي لشعب الكويت. ونقل موقع وزارة الخارجية الألمانية عن وزير الخارجية هايكو ماس القول « حكمة الأمير الراحل وحذاقته الدبلوماسية كانت دائما تبهرنا». وأضاف أن الشيخ صباح الأحمد «كان دائما رجلا لا يكل في بذل جهود الوساطة من اجل تعزيز قنوات التفاهم والحوار والتوازن في منطقة الشرق الأوسط».

من جهتها أعربت الحكومة الاسبانية امس عن حزنها الشديد. وقالت وزارة الخارجية الاسبانية في بيان ان سمو الامير الراحل رسم ملامح حقبة أساسية وبارزة في بلاده التي تولى دفة قيادتها منذ عام 2006 بعدما شغل منصبي وزير الخارجية (1963-2003) ورئيس الوزراء (2003-2006) مكتسبا احترام جميع قادة المنطقة. وأضاف البيان انه ساهم في خلق صورة الكويت كدولة معتدلة ولاعب دبلوماسي أساسي ملتزم بالحل السلمي للنزاعات.

ونوه كذلك بالتزامه السخي بالقضايا الانسانية الأمر الذي دفع الأمم المتحدة الى تكريمه ومنحه لقب «قائد العمل الانساني» في عام 2014. وشدد على ان الكويت شهدت أيضا تطورات اجتماعية مهمة بقيادته منها الاعتراف بحقوق المرأة التي مارست حق التصويت لأول مرة ووصلت الى مناصب المسؤولية السياسية. وقال البيان ان اسبانيا والكويت دولتان صديقتان وحليفتان حافظتا دائما على علاقات سياسية ودبلوماسية متميزة وستحتفلان العام المقبل بمرور 60 سنة على ارساء العلاقات السياسية بينهما مشيرا الى ان اسبانيا «تريد في هذه اللحظات الحزينة الاعتراف بالدور الرئيس لسمو الأمير الراحل في المساهمة في تطويرها وتعزيزها». الى ذلك وصفت وزارة الخارجية القبرصية في بيان الراحل بالقائد الحكيم ورجل الدولة بامتياز حقق انجازات بارزة في المنطقة والعالم. واضاف البيان ان الشيخ صباح شكل رمزا للاعتدال وسعى في المنطقة الى خلق مناخات من الاحترام والتفاهم المتبادل.

