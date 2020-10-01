الملكة إليزابيث: ذكرى الأمير الراحل ستبقى خالدة

عربيات ودوليات

تلقى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية أعربت فيها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لسموه وللشعب الكويتي بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه مشيرة إلى أن سموه كرس حياته لدولة الكويت وتحديدا في علاقاتها مع الحلفاء والأصدقاء

وستبقى ذاكرته خالدة لدى كل من يعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي والسعي لإيجاد التفاهم بين الأمم وخدمة القضايا الإنسانية ومستذكرة الزيارة الرسمية البارزة التي قام بها سموه في شهر نوفمبر عام 2012

والتي كان فيها موضع التقدير العميق للملكة.

هذا وقد بعث سمو الأمير برسالة جوابية للملكة اليزابيث ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبرت عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والوطيدة الراسخة التي تربط البلدين والشعبين راجيا سموه لها وللأسرة المالكة موفور الصحة وتمام العافية.

