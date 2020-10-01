بريطانيا: روح الحكمة فقدت «محامياً ماهراً»

عربيات ودوليات

لندن- «كونا»: اعرب وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب عن بالغ حزنه لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد واصفا اياه بأنه «قائد انساني عظيم وصديق حقيقي للمملكة المتحدة». وقال راب في بيان صحافي ان الامير الراحل خدم الكويت لسنوات عديدة بتفان

وساهم على مدى عقود عديدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

ومن جانبه تقدم وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط السابق اليستر بيرت بعزائه للشعب الكويتي عامة في وفاة الامير الراحل. واكد بيرت في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا» ان الامير الراحل كان شديد الالتزام بالحل السلمي للنزاعات مع تصميمه على التوسط وتشجيع الوساطة في منطقة تعاني من ازمات معقدة. وقال بيرت ان «روح الحكمة فقدت بوفاة الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح محاميا ماهرا» مضيفا ان المملكة المتحدة فقدت صديقا سيفتقده العالم العربي والعالم اجمع.

وعلى صعيد متصل اعلنت المتحدثة باسم رئاسة الوزراء ان الحكومة البريطانية امرت بتنكيس الاعلام من على مقر رئاسة الوزراء. وذكرت المتحدثة في بيان ان بقية الجهات الحكومية البريطانية ستقوم بتنكيس اعلامها ليوم واحد حدادا على وفاة الامير الراحل.

