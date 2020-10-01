بوتين: صباح الأحمد تبوأ مكانة عالية في الشرق الأوسط وفي العالم

عربيات ودوليات

تلقى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد مشيرا إلى المكانة العالية التي كان يتبوأها سموه في الشرق الأوسط وفي العالم ومؤكدا أن سموه رحمه الله قد كرس حياته من أجل الارتقاء بوطنه وتعزيز مكانته الدولية وضمان الأمن الإقليمي كما أنه كان صديقا حقيقيا لروسيا وأسهم في تعزيز التعاون الكويتي والروسي في مختلف المجالات.

وبعث سمو الأمير برسالة جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه الرئيس بوتين من صادق التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل ومن ثناء وإشاده بالامير الراحل متمنيا سموه للرئيس بوتين موفور الصحة والعافية. من جهته نعى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» امس فقيد الكويت سمو الأمير الراحل مذكرا بقيادته العالمية للعمل الانساني. وقدم مدير عام المنظمة شو دونيو على حسابه الرسمي في تويتر خالص التعازي بوفاة الشيخ صباح الأحمد. وقال دونيو ان سمو الأمير الراحل «كان قائدا إنسانيا وصديقا للأمم المتحدة». وتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة آل الصباح وشعب دولة الكويت.

