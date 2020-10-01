العراق يستذكر مواقف صباح الأحمد: ستظل حاضرة في الوجدان الشعبي والرسمي

عربيات ودوليات

اعلنت الحكومة العراقية، اعلان الحداد الرسمي امس في عموم البلاد على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، فيما واصل المسؤولون العراقيون تقديم تعازيهم برحيل امير الانسانية.

وقالت الحكومة في بيان «يشارك العراق حكومة وشعبا الأشقاء في دولة الكويت الشقيقة أحزانهم برحيل امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبهذه المناسبة الأليمة، تقرر إعلان الحداد الرسمي العام في عموم أنحاء جمهورية العراق ليوم واحد، الثلاثين من سبتمبر الحالي».

وأضافت، يأتي ذلك «وفاء لذكرى الفقيد الكبير، ولمواقفه المشرفة إزاء العراق والقضايا العادلة، وجهوده في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة».

وقال وزير خارجية العراق الاسبق ورئيس تحالف الاصلاح الوطني، ابراهيم الجعفري، «بلغنا بحزن عميق نبأ وفاة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بعد مسيرة حافلة بالعطاء كان لها أثرها الواضح في تاريخ الكويت، ودورها البارز في خدمة العمل العربي المشترك تاركا آثارا تشهد على حضوره الدائم؛ لتستمد منه الأجيال البذل والعطاء، والتطلع نحو مستقبل أفضل».

واكد الجعفري «عرف الشعب العراقي عن الفقيد مواقفه الشخصية الداعمة التي ستظل حاضرة في الوجدان الشعبي والرسمي فقد ساهم الراحل بمساندة العراق بعد عام 2003، وتبنى العديد من الملفات.. ولعل أولها تفويج الحجاج العراقيين الذين قصدوا بيت الله الحرام عن طريق الكويت عام 2004، كما تدخل شخصيا بتأجيل تسديد الديون لعدة أعوام نتيجة لظروف العراق الاقتصادية التي تزامنت مع سيطرة عصابات داعش الإرهابية على عدد من المحافظات العراقية إضافة لاحتضان الكويت للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق بعد القضاء على إرهابيي داعش عام 2018 وفي هذا المصاب نتقدم بخالص العزاء، والمواساة إلى الكويت حكومة وشعبا..

وختم «تقبل الله الفقيد بأحسن القبول، وشمله بواسع رحمته، وجزيل عطاياه، وألهم ذويه، ومحبيه جميل الصبر، وعظيم العزاء.. واسال الله العزيز أن يجعل من يخلفه خير خلف لخير سلف».

واكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي «بألم وحزن كبيرين، نودع رمزا من رموز الحكمة والاعتدال، الذي أعطى الكثير لشعبه وأمته، ودافع بصدق عن قضايا العروبة والإسلام ‏خالص تعازينا ومواساتنا لاهلنا واحبتنا في الكويت برحيل فقيد الانسانية سمو الشيخ صباح الاحمد، ندعو الله أن يتغمده بفيض رحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته».?? كما بعث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي برقية تعزية الى دولة الكويت قيادة وشعبا،

وقال المالكي «تلقينا بحزن نبأ وفاة امير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تغمده الله بواسع رحمته». واكد « نشاطركم الاحزان بوفاة المغفور له باذن الله الذي كرس حياته وجهده لخدمة بلده وأمته، داعيا المولى العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان وأن يجزي الفقيد الكبير خير الجزاء». كما بعث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، برقية تعزية الى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد. سائلا الله تعالي أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يديم علي دولة الکويت وشعبها الأمن والاستقرار والازدهار.

