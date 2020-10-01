ترامب يدعو «الخليجي» للاجتماع على «إرث صباح الأحمد»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: ابرز الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عددا من مناقب وانجازات الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد. وقال ترامب في بيان صادر عن البيت الأبيض «أشعر بحزن بالغ لوفاة صديقي العزيز امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ونتقدم انا وزوجتي ميلانيا بأحر التعازي للشعب الكويتي على هذا المصاب».

وتابع ترامب قائلا «لقد كان الشيخ الصباح صديقا وشريكا ثابتا للولايات المتحدة، وتشرفت بتقليده وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد اعلى في وقت سابق من هذا الشهر.. كان الأمير رجلا دبلوماسيا لا مثيل له وتولى منصب وزير الخارجية لأربعين عاما». وأضاف «لقد ساعدت وساطته الحثيثة في حل النزاعات في الشرق الأوسط في ردم هوة الانقسامات في ظل اصعب الظروف. وآمل ان تجتمع دول الخليج لتكريم ارثه والعمل نحو المستقبل التعاوني الذي تصوره».

من جهته اعرب وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو عن حزنه العميق لوفاة الأمير الراحل. وقال بومبيو في بيان «لقد شكلت رؤيته الكويت لتصبح دولة مزدهرة وحديثة كما هي اليوم ونتج عن قيادته العالمية تغيير دائم وايجابي في الكويت ومنطقة الشرق الاوسط بأسرها». ووصف الشيخ صباح الأحمد بأنه «كان زعيما مبجلا وصديقا لجميع الدول» مؤكدا ان الولايات المتحدة «تقدر بشدة الشراكة القوية» للامير الراحل «في تعزيز الاستقرار والامن الاقليميين وهو ما اتضح من خلال قيام الرئيس ترامب بمنحه وسام الاستحقاق العسكري بدرجة قائد اعلى كرمز لتقديرنا الكبير». واشار بومبيو الى «اننا نحترم ارثه ونبقى ملتزمين بشراكتنا القوية وصداقتنا مع الكويت».

الى ذلك قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو ان الأمير الراحل خدم شعب الكويت دون كلل. وأضاف ترودو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر امس «لن ننسى ابدا قيادته ورؤيته وكرمه تجاه القوات الكندية الموجودة في الكويت وقلوبنا اليوم مع كل الذين ينعون الراحل».

بدورها قالت الحكومة البرازيلية ان الأمير الراحل عزز فترة السلام والازدهار للشعب الكويتي.

وذكرت انه قدم مساهمة اساسية في السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط « وقالت « اليوم تتوطد علاقات التعاون والصداقة بين البرازيل والكويت وتتفتح آفاقا جديدة وواعدة لاحراز تقدم ملموس لمصلحة الشعبين».

