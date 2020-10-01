أنقرة: مهندس سياسة «أولوية السلام والمصالحة»

عربيات ودوليات

أنقرة - إسلام آباد- «كونا»: أعرب مسؤولون اتراك عن تعازيهم بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد. وقدم نائب الرئيس التركي فؤاد اوقطاي تعازيه للشعب الكويت فيما وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو امير البلاد الراحل بمهندس سياسة الكويت التي تمنح الأولوية للسلام والمصالحة سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما تقدم المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك بالتعازي للشعب الكويتي بوفاة الأمير الراحل.

ومن جانبه اعرب والي مدينة شانلي اورفا عبدالله ارين عن بالغ الحزن والأسى لوفاة امير الانسانية مقدما تعازيه القلبية للشعب الكويتي. وأعرب عن شكره لما قدمه سموه من مساعدات انسانية نبيلة للسوريين المقيمين في تركيا خصوصا في مجالي التعليم والمساعدات الانسانية.

وفي اسلام اباد نعى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد. وقال خان في بيان صادر عن مجلس الوزراء الباكستاني انه «حزين جدا» لوفاة الشيخ صباح الأحمد وتقدم بأحر التعازي لسمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد وأسرة آل الصباح والشعب الكويتي واضاف» سنظل دائما نتذكر مساهمات سمو الأمير في العلاقات الباكستانية الكويتية».

كما اعرب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في باكستان اسد قيصر عن المه وحزنه. وقال قيصر في رسالة تعزية للكويت حكومة وشعبا ان «الفراغ الذي احدثته وفاة الامير الراحل سيظل لفترة طويلة قادمة». وفي الوقت الذي اشاد فيه بدور سمو امير الكويت الراحل في تقدم الكويت ووحدة الأمة الاسلامية قال ان مساهماته في التقدم الاقتصادي والاجتماعي للكويت والوئام بين الأديان والتعايش السلمي سيبقى في الذاكرة. وأضاف ان حكومة وبرلمان وشعب باكستان تشاركوا لحظة حزن الشعب الكويتي وقيادته.

