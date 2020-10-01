روحاني: اضطلع بدور مهم في إرساء التوازن والاعتدال الإقليمي

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طهران - الوكالات: ابرق الرئيس الايراني حسن روحاني الى سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد معزيا بأمير البلاد الراحل صباح الأحمد ومشيدا بدوره في التوازن والاعتدال الاقليمي. وقال روحاني في البرقية «تلقينا ببالغ الأسى والأسف نبأ وفاة فقيد الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح». وأضاف الرئيس الايراني «أتقدم لسموكم وآل الصباح وحكومة وشعب الكويت بالتعازي لوفاة الراحل الذي اضطلع بدور مهم في ارساء التوازن والاعتدال الاقليمي، سائلا الباري تعالى ان يتغمده برحمته ومغفرته الواسعة ولأهله وذويه الأجر الجزيل والصبر الجميل». من جهته نعى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف امير البلاد الراحل واصفا رحيله بأنه «مؤلم». وقال ظريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ان «نبأ وفاة امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي رسم صورة الاعتدال والوسطية لبلاده والمنطقة قد اوجع قلوبنا».

