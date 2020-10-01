إنجازات تعيش.. كيف حقق صباح الأحمد «المعادلة الصعبة»؟

عربيات ودوليات

ترك سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد وراءه ارثا عظيما وانجازات ستبقى خالدة في التاريخ محققا بذلك المعادلة الصعبة، المتمثلة في الموازنة بين السياستين الداخلية والخارجية، والنجاح الاقتصادي، والاهتمام الدائم بالابعاد الانسانية.

ومنذ توليه الحكم، قاد الشيخ صباح الأحمد سياسة اصلاحية على الصعيد الداخلي ومتزنة على المستوى الخارجي، حيث عرف بحنكته الدبلوماسية في ادارة السياسية الخارجية للبلاد، وعمل على تعميق الترابط العربي ومد جسور التواصل بين بلاده والمجتمع الدولي.

كما قاد امير الكويت الراحل البلاد نحو نهضة اقتصادية شاملة، وأنشئت في عهده مشروعات تنموية ضخمة في مختلف المجالات، واستطاع ان يحول الكويت الى مركز تجاري ومالي، ووضعها على خارطة الاقتصاد العالمي بقوة، مما جعل من الدينار الكويتي احدى اقوى العملات الدولية.

وفي مجال الحريات وحقوق المرأة، عمل الأمير الراحل على افساح المجال امام المرأة الكويتية ومكنها من العمل السياسي، حيث تولت اول امرأة كويتية الوزارة في حكومة برئاسته عام 2005. تم بعد ذلك تمت اول مشاركة للمرأة في العملية الانتخابية في اول انتخابات نيابية بعد توليه الحكم، ثم بدخول المرأة لأول مرة كعضو في مجلس الأمة.

وعلى صعيد العمل الانساني، اختيرت الكويت في عهده مركزا للعمل الانساني، وسمي الشيخ صباح الأحمد قائدا للعمل الانساني وتقلد المنصب في حفل اقامته الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد ذكر الوزير السابق احمد المليفي في حوار مع «سكاي نيوز عربية»، ان رحيل امير الكويت سيخلف فراغا كبيرا في الساحة المحلية والخليجية والعربية والعالمية. وأردف قائلا «الشيخ صباح كان له دور في قضايا كثيرة، سواء الانسانية او النزاعات الأجنبية بين الدول.. كانت له لمساته، لذلك سمي بأمير الانسانية وشيخ الدبلوماسية» وأبرز المليفي ان الشيخ صباح الأحمد «كان دائما يحقق المصالح المشتركة للأطراف المعنية ويسعى الى تهدئة الأمور فهو الحكيم الذي دائما يضع الكمامات الباردة على الأوضاع الساخنة حتى يبتعد العالم عن الحروب والمآسي».

من جهته قال نائب رئيس الهلال الأحمر الكويتي، انور الحساوي، ان الشيخ صباح الأحمد كان سفيرا للعمل الانساني، حيث «كان يحرص على ايصال المساعدات لأكثر الدول المتضررة». وأضاف الحساوي ان مسيرة الأمير الراحل كبيرة في المجال الانساني، مشيرا الى انه في عهده جرى عقد عدد مهم من مؤتمرات المانحين للدول المحتاجة. وتابع «دور الكويت الانساني لا ينكره احد، وهذا كله بفضل نصائح الشيخ صباح». ورأى استاذ الاعلام السياسي عبدالله العساف ان امير الكويت الراحل «قضى جل عمله في العالم السياسي، نحو 6 عقود قضاها في هذا المعترك المليء بالمنعطفات». وأوضح ان من نتائج هذا العمل، الكثير من المبادرات، منها على سبيل المثال، لا حصر اعادة اعمار العراق ودعواته المتكررة من اجل عدم نقص المياه التي تصل الى مصر والسودان وأن يحظيا بنصيبهما الكامل من مياه النيل.

وختم العساف بالقول «السياسية الخارجية للأمير الراحل كانت متوازنة وذات توجه انساني، فهو حقق المعادلة الصعبة، على اعتبار ان العمل السياسي يتسم بالصلابة.. الشيخ صباح غلب الانسانية على الجوانب السياسية الكثيرة».

