الهند: خسرنا صديقاً مقرباً وقائداً ريادياً

عربيات ودوليات

دلهي - «كونا»: اعرب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن حزنه العميق لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد. وقال مودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي ان بلاده «فقدت صديقا مقربا بوفاة امير الكويت الراحل». وأضاف ان الشيخ صباح الأحمد لعب دورا رياديا في تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند والكويت، مؤكدا انه كان دائما يهتم بشكل خاص بالجالية الهندية في الكويت. من جانبه اعرب الرئيس الهندي رام ناث كوفيند عن تعازيه قائلا انه يشعر ببالغ الحزن لوفاة الأمير الراحل. واكد كوفيند في تغريدة على تويتر «كان سموه رجل دولة عظيما وقائدا انسانيا وصديقا مقربا للهند» معربا عن تعازيه لاسرة آل صباح الكرام والشعب الكويتي.