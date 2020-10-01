شخصيات نسائية: الأمير الراحل قلادة على صدر كل مواطن

وطن النهار

نعت رموز وطنية نسائية إلى الكويت والعالم سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، الذي وصفته تلك الرموز بأنه قائد فذ، وحكيم نافذ البصيرة.

وقالت: إن الكويت خسرت بفقده شخصية عظيمة لا على المستوى المحلي أو الإقليمي وحده، بل على مستوى العالم كله.

وأكدت الرموز أن سموه يرحمه الله كان قلادة على صدر كل مواطن حيث كان مبعثاً للفخر والاعتزاز.

الشيخة انتصار سالم العلي الصباح كانت أول من نعت سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قائد العمل الانساني وفارس السلام، حيث قالت فقدنا اليوم الأمير الذي سيبقى خالدا في قلوبنا، بل ستبقى أعماله خالدة في قلوب شعوب العالم، لقد غادرنا أميرنا بجسده لكنه سيبقى معنا ماحيينا، فهو حولنا كما عهدناه دائما.

وأضافت ان مبادراته الانسانية ستبقى شاهدا على نبل سمو الأمير وحكمته وكرمه الذي فاض وانتشر كالنهر في بلدان العالم.

وقالت ان القلب ليحزن وان العين لتدمع لفراقك يا أميرنا العظيم لكننا سنبقى على العهد، وسنقتدي بخطواتك التي أضاءت العالم بالانسانية والسلام.

وذكرت مآثر سمو الأمير وخطواته المباركة التي جعلته في مقدمة قادة العالم وأكثرهم حبا من الشعوب، مؤكدة أن شعوب العالم ستفتقده، لأعماله العظيمة التي أضاءت صفحات التاريخ.

وقالت إن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سيبقى في الذاكرة كعميد وشيخ الدبلوماسية العربية، فقد سعى جاهدا للحفاظ على استقرار المنطقة والعالم مرسخا سياسات متوازنة بين الشرق والغرب.

من جهتها قالت فارعه السقاف رئيس مجلس ادارة لوياك في تأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، «وترجل الحكيم رجل المصالحات الأول مهما سطرنا من كلمات عاطفية لتأبينه لن نفيه حقه بل ستقف كلماتنا عاجزة هزيلة أمام عظمة مواقفه الانسانية النبيلة تجاه كل الدول العربية بلا استثناء بل وتجاه دول العالم بأسره». لقد بكاه العرب بحرقة كل الكويتيين فهو فقيد أمة العرب بالاجماع، وما قرأته وما سمعته من كلمات التأبين التي تنافس بها القادة والعامة من العرب وغير العرب يؤكد وصف الأمين العام للأمم المتحدة له بأنه رمز استثنائي للحكمة والكرم والانسانية ترجل رجل السلام في شهر السلام، فقد كان رحمة الله عليه يبدأ مراسلاته قديما بجملة تحية عربية وبعد، جملة آمن بها وترجمها في مواقفه المبدئية تجاه القضايا العربية. ولا أبالغ حين أقول إنه قد أثبت طوال مسيرته في العمل الدبلوماسي السياسي التى ختمها بحكمه أميرا للكويت لمدة 14 عاما أنه كان الأصدق بين الحكام العرب في محبته وايثاره للعرب، وقد امتاز بنضج رؤيته وسياسته ودبلوماسيته الحكيمة التي ساهمت في تجنيب الكويت والمنطقة حروبا وخسائر فادحة أدرك أن التسامح صفة الكبار وأنه مكسب لشعبه ولجيرانه وأمته. وقد سارع لنجدة واغاثة المنكوبين في المجتمع الانساني. وقف بحزم مع القضايا العادلة ضد الطغيان والظلم وخير دليل على ذلك موقفه من القضية الفلسطينية، ثم انه رفض الانسياق في التورط في الحروب الدائرة حولنا في المنطقة كالحرب السورية وكحرب اليمن في الوقت نفسه مد يده بكل الخير لشعوبها التي عانت ويلات هذه الحروب يكفي موقفه من الجار العراق ومبادرته بصندوق اعادة اعمار العراق.

أما لبنان فقد حظي برعاية خاصة من قبل سموه رحمة الله عليه حيث كان سموه المهندس الأول لاتفاق الطائف الذي أوقف الحرب الأهلية اللبنانية ثم موقف الكويت المبدئي من لبنان وشعبه ويكفي أننا ككويتيين لم تمنعنا حكومتنا من زيارة لبنان في أشد الأوقات وأكثرها حرجا من الناحية الأمنية والسياسية وهذا يعود الى توازن الموقف السياسي الكويتي تجاه لبنان.

وزادت كل موقف سياسي اتخذه تجاه القضايا الخارجية أكسبنا نحن ككويتيين احتراما وتقديرا اقليميا ودوليا، وأتمنى أن تستمر الكويت على هذا النهج الأخلاقي الانساني في السياسة الخارجية دوما وأبدا.

وختمت بقولها رحم الله سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته وأقول إننا وان فقدنا أميرنا وحبيبنا وأبانا فان عزاءنا أن لنا في خلفه سمو الأمير الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه خير عزوة وسند.

بصمات واضحة

من جهتها اكدت د. غدير محمد أسيري وزيرة الشؤون الاجتماعية الاسبق، بنعي الشعب الكويتي لمصاب أميرنا ووالدنا القائد صاحب السمو الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله بواسع رحمته. وهو أمير الانسانية والعمل الخيري وسيظل خالداً لدى شعبة ولدى العالم كله مصدر ومدرسة سياسية ودبلوماسية من العطاءات والانجازات، حيث شهد الامير الراحل حقبات حساسة بتاريخ الكويت عندما تقلد عدة مناصب سياسية وكانت بصماته واضحة على عدة مراحل ومواقف ليس فقط داخل بلده الكويت بل حتى في السياسة الخارجية حيث كان خير معين، ويحافظ على حل النزاعات ويشجع على السلام في دول عجزت عن تحقيقه، وسيظل المرجع السياسي والانساني لنا ولمن يأتي من أجيال في الاستمداد من سيرته ليتعلم منه شعوب المستقبل.

وزادت تلقينا خبر الوفاة بحزن شديد ومصاب لما عم على البلاد والكويتيين أسى، ولكن ايماننا بقضاء الله وقدره نرفع أيدينا للدعاء له واستذكار سيرته ونقلها للعالم بأسره، ومؤمنين بأنه عند رب رحيم كريم عظيم بعد أن خدم وقدّم وأكرم شعبه.. ونقدم تعازينا للكويت..ولكل الشعوب العربية والاسلامية المحبة لأمير الانسانية فيظل خالداً في قلوبنا.

وأضافت: نبارك لقائدنا صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مبايعته للشعب الكويتي ومن خلال الدستور الكويتي وقانون توارث الامارة الذي نفخر به كشعب كان ضامنا لانتقال سلس وسلمي للسلطة، وطمأنينة لنا كشعب في الانتقال بمراحل السلطة، وسيرة صاحب السمو وهو يتقلد عدة مراحل سياسية بمناصب مختلفة متدرجة فهو قريب من الشعب دائما بسيرته المعروف عن صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح طهارة القلب واليدين والاخلاق العالية بقلب أبوي يتسع الجميع».

وشاركت م. مها البغلي عضو المجلس البلدي: «اللهم ارحم والدنا وقائد مسيرتنا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح واسكنه فسيح جناتك»، وقالت اليوم فقد العالم قائدا طالما تميز برؤية مختلفة ونضج سياسي استثنائي في التعامل مع القضايا الدولية والمحلية باختلاف أنواعها. كما تفرد سموه ببصمة واضحة في المبادرة للتفاعل مع الأزمات الانسانية حول العالم وحرصه على تعزيز دور الكويت في تحقيق الاستدامة في دعم القضايا الانسانية. فقد سطر لنا رحمه الله وغفر له نموذجا يجب ان نقتدي به، وان تكون رؤيته بوصلة لنا في تحقيق خطة التنمية 2035 للكويت الجديدة.

كما ادعو الله العلي القدير ان يعين سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد على تحمل هذه الامانة وان يسدد خطاه لاستكمال المسيرة وبناء كويت المستقبل».

تمكين المرأة

وقالت لولا الملا رئيس الجمعية النقابية النسائية «نتقدم بخالص التعازي لاسرة الصباح الكرام واهل الكويت جميعا حكومة وشعبا بوفاة والد الجميع صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير البلاد... كان رحمه الله داعما للقضايا العربية والانسانية واحد أركان القيادة الخليجية المتزنة والسياسة الرشيدة وكان لسموه رحمه الله دور كبير في دعم حقوق المرأة حيث جاء دوره مكملا لدور المرحوم الشيخ جابر الاحمد في تمكين المرأة من حقها السياسي وتطبيق المادة 29 من الدستور الكويتي.. وهناك الكثير من الانجازات للمرأة التي كان له الدور الكبير فيها فعينت اول وزيرة في عهده عام 2005..

وتم تعيين عضوتين في المجلس البلدي عام 2006..كما تمت تعيينات المرأة في السلك العسكري ثم ما تم اخيراً من تعيين 8 نساء قاضيات في سلك القضاء في عهده».

سوف لاتفتقده الكويت فقط وانما سيفتقده العالم اجمع.. ندعوا الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون.. وعظم الله اجر الجميع.

بدورها قالت آلاء حسن: رئيس مجلس ادارة شركة ايبسكو العالمية للمقاولات العامة للمباني «فقد العالم رجل دولة عظيم لا يشق له غبار وقائد حكيم قدم الكثير لحفظ الأمن والسلام في المنطقة، مؤكدة انه برحيل سمو الامير فقد فقدت الكويت ربان سفينتها وقائد مسيرتها ونهضتها الحديثة بعد عمر حافل بالجهود والانجازات لآجل رفعة الكويت ووضعها في المكانة الحالية بين دول العالم».

واضافت حسن ان رؤية «كويت جديدة 2035» ستظل نبراسا للأجيال القادمة لتحقيق حلم الفقيد الراحل في تحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي وعالمي.

واكدت حسن ان الكويت عملت في ظل قيادته الحكيمة لتصبح في مكانة اقليمية ودولية مرموقة وتمتعت بدور حضاري وانساني ريادي لا يخطئه بصر وبصيره فكانت لسمو الامير ايادٍ بيضاء على كل دول العالم وبذلك ترك رمزا للشعب الكويتي وشعوب المنطقة والعالم اجمع لما له من لمسات انسانية حكيمة على كل المستويات.

واوضحت حسن ان سمو الامير المغفور له الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وضع دائما الكويت نصب عينيه من خلال المبادرات التنموية الكبرى التي اطلقها في جميع المناحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرة الى ان سموه حظي بتكريم وتقدير عالمي حيث منح لقب قائد العمل الانساني وتسمية الكويت مركزا للعمل الانساني في تكريم غير مسبوق من منظمة الأمم المتحدة».

من جهتها قالت د. ليلى السبعان: لم يدخل في نزاع الا وبذل جهدا للوفاق. «غاب أمير الحكمة والعقل. فقد الضمير العربي الصادق والسياسي والدبلوماسي، المحنك الذي قاد سفينة الكويت بعقل لايساوم على مواقفه الوطنية بكل شفافية وثوابت راسخة علمنا حب الوطن وخدم شعبة. وأمته العربية والاسلامية ومد جسور التواصل بين الكويت والعلم ولم يدخل في نزاع الا وبذل جهدا للوفاق.

وأردفت تقول نعم فقدت الكويت قائدا وفيا لمبادئه الانسانيه فقد كانت حياة حافلة بالعطاء وخدمة قضايا الأمتين العربية والاسلامية وكان حاكما عربيا متميزا بحبه الكبير والولاء لامته العربية والاسلامة وقضايا الانسانية - رحم الله- بابا صباح وأسكنه فسيح جناته».

أب حنون

أما د. فاطمة الموسوي: مدير مشروع كفو التابع للديوان الاميري: فقالت «وداعا بابا صباح. وداعا أيها الأب الحنون ويا قائد الانسانية. كنت وما زلت وستبقى الملهم لفعل الخير والاصلاح في الأمة، فأنت رمز العطاء وقدوة الكرام وصاحب المبدأ ومنتهج الحكمة.

وزادت كم كان لسمو الأمير الراحل من مواقف عظيمة ومشرفة يشهد لها العالم بأسره، فقد كان يدير الأمور ببصيرة وحنكة دبلوماسية وبشجاعة واخلاص في آن واحد. وهو صاحب الكرامة والعزة والشهامة. فما عساي أقول عن أبونا الفقيد غير أنه كان مدرسة في سمو الأخلاق. ولا بد هنا ذكر كلماته وتوصياته لدعم واحتواء الشباب وفي استحضار لحظات سعادته وابتساماته الحنونة حين كان يرى انجازاتهم.

وأضافت يا أبانا العزيز الغالي، ان الكويت ستبقى تفخر بك قائدا وأبناؤك سيبقون على العهد ماضين قدما في خطاك لاستكمال مسيرة العطاء، خدمة الكويت ولازدهارها، وبيد واحدة كما أوصيتنا.

وأخيرا أعزي نفسي وجميع أبناء بلدي وشعوب العالم على فقدان هذه الشخصية العظيمة، سائلة الله العلي القدير أن يشمله بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته ويساعده كما أسعد البشرية».

مسيرة وبصمات

اما د. ريهام الغريب: الحاصلة على الدكتوراه في النقد التشكيلي فقالت: «تعجز الكلمات عن وصف مدى الأثر الذي تركه المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في قلوبنا. انها مسيرة وبصمات لا يمحوها الزمن، بأعيننا نراها ونربي عليها الأجيال... اخلاقه وانسانيته وتحركاته في الازمات العربية، فكان دائما وابدا يبادر في المصالحة والسلام. اشاد العالم بإنسانيته وكرمه واشتهر بمد يد العون للانسان، لذلك هو فخر لنا نحن الكويتيين.

في عهده شهدت الثقافة الكويتية حركة اثراء في مجالات الفنون المختلفة، وايفاد العديد من الفنانين التشكيليين الى الفعاليات والمهرجانات الاقليمية والدولية، وكان داعما لابناء الكويت المبدعين من خلال انشاء مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع. بالاضافة الى التسهيلات في الرخص التجارية كالمشروعات الصغيرة والشركات المتناهية الصغر التي من شأنها تسهم في دعم المشهد التجاري الكويتي وحرصه بان تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً اقليمياً وعالمياً.

ولن ننسى كلماته وخطاباته التي طبعت في قلوبنا، هو شيء لن يتكرر، هو غالي علينا اعتبرنا (عياله) واعتبرناه بابا صباح... رحمك الله واسكنك فسيح جناته».

بدورها قالت مصممة المجوهرات منال الطبيخ: «انتقلت الى مكان اسمي وأفضل لكن مكانك سيظل دائما في قلوبنا محفوراً. بعدك أنطفى العالم علمت العالم معنى الإنسانية راح نمشي على خطاك ستبقى في القلوب. وإنا على فراقك محزونون».

اشهد انك ماكسرت لنا قلباً وعيشتنا في أمن وامان مادخلتنا حربا ولا اذقتنا كرباً كرست حياتك لنا في خدمة شعبك وأمتك وإنسانيتك لنا وللعالم الله يرحمك ويغفر لك مثل مارحمتنا في حياتك وعيشتنا في أمن وأمان واستقرار ما راح تفارقنا ابتسامتك رحم الله من كان لنا اب وأمير الشيخ صباح الأحمد الحابر الصباح».

من جانبها قالت الاعلامية امل الملا: «جاءنا الخبر ولم يتقبله القلب قبل العقل فكيف ستشرق شمس الصباح دون صباح! وترحل ابتسامة عليها ربينا وتظل بالقلب غصة والعين تدمع يا يبا ولا نقول الا.. انا لله وانا اليه راجعون ابانا صباح الأحمد رجل السلام.. روح المحبة في الخليج».

اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك.. واجبر قلبنا وقلب أهل الكويت فحتى وان رحل عنا رجل المحبة والعطاء قائد الكويت والانسانية فاعماله وافعاله لن تموت والله يرحمه ويغفر لله ويمنحه الفردوس الاعلى لما حققه للشعب من قيم وانجازات للاجيال بدون تحيز وتمييز وداعا والى لقاءٍ قريب سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقلوبنا الضعيفة نرجو من الله أن يجعلك في جنات الخلد والنعيم فاجعتنا كبيرة، ومصابنا جلل، برحيلك ايها القائد والوالد والمعلم سمو امير الانسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمك الله.

وعزائي لسمو الأمير في العهد الجديد حفظه الله ولأهل الكويت الكرام الشيخ نواف الأحمد الصباح، ولكل من يسكن هذه الأرض الطيبة وللملايين من العرب والمسلمين الذين يرون فيك نموذجا ومثالا للحاكم العادل والحكيم. لقد كنت ايها الوالد درعا لهذا الوطن، وأبا للجميع، وحاميا لمكتسبات الشعب الدستورية، عين على رب العالمين وعين على مصلحة الكويت وأهلها رحمك الله ايها الأمير الجليل، وجعل جنة الفردوس الأعلى مقرا ومستقرا لك والهمنا جميعا جميل الصبر والسلوان، انه سميع مجيب». أما منال المسلم: قالت المدربة والمحاضرة وصانعة امل 2018 ورئيسة فريق دانة التطوعي: «رحلت يا امير الانسانية وزرعت في قلوبنا حب العطاء والعمل الانساني.. كنت مثالاً وقدوة للاخوة والطيبة. ستبقى ذكراك الجميلة مطبوعة في قلوبنا».

ربي اسالك ان تظله تحت ظلك، واسالك ان تطيب ثراه وان تكرم منزلته ومثواه، وان تسكنه الجنة وتجعلها سكنا له ومأواه».

وتقدمت رئيس قسم التربية البدنية الاستاذ الدكتورة كفاء مشاري من كلية التربية بجامعة الكويت بالتعزية الخالصة لسمو الامير الشيخ نواف الأحمد وللشعب الكويتي بوفاة امير الانسانية الشيخ صباح الأحمد مؤكدة ان فقدان الراحل خسارة للكويت وللعالمين العربي والاسلامي، وقالت مشاري ان العالم برمته نعى سموه واشاد بمناقبه وبحجم الخسارة حيث كان قائدا عظيما حمل هموم الوطن بقلبه ورفع اسم الكويت في المحافل الدولية، ولفتت الى ان سمو الراحل لم يكن مجرد حاكم وانما كان يحمل مبادئ وطن حيث انه كان يشبه شعبه في كرمه وكانت تحمل معاني كبيرة.

وشاركت د. ماجدة اليتامي: «نعزي انفسنا ونعزي شعب الكويت بوفاة المغفور له الشيخ صباح سالم الصباح قائد الدبلوماسية وامير الانسانية والد الجميع.. اللهم ابدله خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخله الجنة».

ومن جانبها تقدمت المحامية الكويتية عصمت الخربوطلي بتعازيها الحارة لجميع الشعب الكويتي واوضحت ان سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد كان مناصرا لقضايا المراة الكويتية حيث ان المرأة حصلت على حقوقها السياسية بدعم سموه كما انها دخلت مجال القضاء واثبت جدارتها في جميع الميادين.

واشارت الى ان سموه صاحب الابتسامة الدائمة كان عنوانا للكويت في المحافل الدولية وان فقدانه خسارة لكل محبيه ولكل شعوب العالم.

وتمنت لسمو الامير الشيخ نواف الاحمد التوفيق والسداد مؤكدة انه خير خلف لخير سلف.

