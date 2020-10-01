أعضاء البلدي: أمير الإنسانية مظلة الحكمة والاستقرار

وطن النهار

لم يكن يوما عاديا بل وسيظل حزينا في ذاكرة الشعب الكويتي والخليجي والأمة العربية انه يوم رحيل الوالد وأمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله واسكنه فسيح جناته، انها لحظات حزينة أثرت في كل أفراد الشعب الذي بكى بكا حزنا وألما، اعضاء البلدي عبروا عن مشاعرهم الحزينة برحيل أمير الإنسانية فقال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي فقدت الكويت والأمة العربية والإسلامية قائداً فذاً شهدت له المحافل الدولية بمناقبه المتعددة وعطاءاته المشهودة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، فضلاً عن دوره البارز والمميز لجمع وتقوية أواصر الأخوة والصداقة بين الدول، رحم الله فقيدنا الكبير وأسكنه فسيح جناته.

بدوره قال نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري أعزي جميع أهل الكويت بوفاة أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، مؤكدا أن الكويت بأسرها تبكي فقد أب حكيم مخلص لوطنه ولشعبه، واكد أن خبر وفاته بمثابة صاعقة على قلوب اهل الكويت في الوقت الذي كانوا يتمنون عودة أمير الإنسانية بلباس الصحة والعافية ولكن هي مشيئة الله تعالى وقدرته .

واشار إلى أن أمير الانسانية قدم للكويت وشعبها الكثير في عدة مجالات ولم يكن رجل سياسة فقط انما مظلة حكمة وعطف للكويت، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويرزقه جناته

وأشار العتيبي انه بعد مصابنا الجلل بوفاة أميرنا تغمده الله تعالى بواسع رحمته، نبتهل الى الباري عز وجل أن يوفق صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه وأن يسدد على الخير والرشاد طريقه ويجعله خير خلف لخير سلف.

بدوره نعى عضو المجلس البلدي حمود عقلة العنزي قائلا: ننعي للكويت والامة العربية والاسلامية وفاة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد قائد العمل الانساني، وأشار العنزي إلى أن سموه رحمه الله كان حكيماً للعرب ورمزاً عربيا وعالمياً رسخ معالم نهضة الكويت الجديدة ونهضت بعده الكويت تنمويا وكان قائداً ديموقراطياً متمسكاً بالدستور والقانون محبا للسلام والعمل الانساني أصبحت الكويت في عهده عاصمة للعمل الانساني في العالم، وامتازت سيرته بمسيرة كبيرة من العطاء والبناء في العمل الدبلوماسي والسياسي.

واوضح أن رؤيته حملت الرخاء والنمو لكل دول المنطقة والعالم اجمع وامتازت الكويت في عهده بسياسة الحكمة والتوازن الدقيق في منطقة تكثر فيها الصراعات الاقليمية والخلافات لكنه عمل لوحدة الكلمة وترسيخ قيم التعاون والتسامح مع الجميع .

من جهته قال العضو عبد العزيز المعجل رحم الله اميرنا الشيخ صباح الاحمد رحمة الله عليه واسأل الله ان يرحمه ويغفرله، مؤكدا بأنه حاكما استثنائيا له محطات كثيرة على مر التاريخ المعاصر وكان له دور في بداية نشأة الكويت الحديثة واحتواء المشاكل الاقليمية العربية والإسلامية فاسأل الله له الرحمة والمغفرة داعيا المولى ان يعين الشيخ نواف الاحمد ويكمل مسيرة العمل للوطن وللعالم العربي والاسلامي.

نموذج يحتذى

بدورها قالت عضو البلدي مها البغلي اللهم ارحم والدنا وقائد مسيرتنا الشيخ صباح الاحمد واسكنه فسيح جناته، مؤكدة أن العالم فقد قائداً طالما تميز برؤية مختلفة ونضج سياسي استثنائي في التعامل مع القضايا الدولية والمحلية باختلاف أنواعها.

وأكدت أن سموه تفرد ببصمة واضحة في المبادرة للتفاعل مع الأزمات الانسانية حول العالم وحرصه على تعزيز دور الكويت في تحقيق الاستدامة في دعم القضايا الانسانية. فقد سطر لنا رحمه الله وغفر له نموذجاً يجب ان نقتدي به، وان تكون رؤيته بوصلة لنا في تحقيق خطة التنمية 2035 للكويت الجديدة.

كما ادعو الله العلي القدير ان يعين سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد على تحمل هذه الامانة وان يسدد خطاه لاستكمال المسيرة وبناء كويت المستقبل. وقال العضو عبدالسلام الرندي الله يعظم اجر أهل الكويت وندعو الله له بالرحمة وان يغفر له، إن العين لتدمع وان القلب ليحزن وإنا على فراقك ياقائد الإنسانية لمحزونون.

واكد الرندي أنه ترجل قائد الانسانية عن صهوة جواده وبقي حياً في قلوب اهل الخليج والعرب والمسلمين والعالم كله رحمه الله رحل وهو ثابتٌ بمبادئه في القضايا العربيه والإسلامية وخاصه القضية الفلسطينية ذهب ولم يكل او يمل عن حقن الدماء والإصلاح بين الأشقاء، رحل ابو الجميع صاحب القلب الرحيم رحل قائد الإنسانية

إرث عظيم

وفي نفس السياق العضو فهيد المويزري أولاً نعزي أنفسنا والشعب الكويتي الكريم والامتين العربية والاسلامية والشعوب الصديقة بوفاة والدنا وقائد مسيرتنا أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله واسكنه فسيح جناته واحسن مثواه، ونقول للجميع (عظّم الله اجركم)

واوضح أنه بعد رحيل سموه رحمه الله وغفر له، خلف بعده ارثاً من المواقف والمبادرات التي رسخت في اذهان العالم والشعوب وهذا ينطبق جلياً في الرثاء من الشخصيات التي رثته بعد اعلان وفاته، وله من المآثره الكثير واكثر من نصف قرن لدبلوماسيته العملاقة.

واكد أن التاريخ سيكتب أن أمير دولة الكويت توفاه الله شامخاً رافضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني حيث كانت القضية الفلسطينية من اول أولوياته وداعما لها في جميع المحافل.

وتابع المويزري نقول اللهم سدد خُطى? صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد حفظه الله ورعاه وارزقه البطانة الصالحة التي تُعينه لما فيه الخير للبلاد والعباد، وسدد على طريق الخير خُطاه، متمنين له التوفيق والصلاح لتبقى الكويت في أمن وامان ورخاء.

بدوره اكد عضو المجلس البلدي احمد هديان ان الكويت وجميع شعبها استقبلوا خبر وفاة سمو امير البلاد صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد ببالغ الحزن والآسى حيث كان سموه من انبل واعظم رؤساء وامراء دول العالم وكانت بصماته واضحة في المجال السياسي على مستوى دول العالم كما انه تميز في مجال العمل الانساني في جميع دول العالم المتضررة من الكوارث الطبيعية لذلك لقب بأمير الانسانية

وأشار هديان الى ان صاحب السمو له بصمات واضحة في تقدم الكويت في جميع المجالات وسعى منذ توليه الحكم إلى تطور البنية التحتية لها في شاهدنا في عهدة انجاز وافتتاح العديد من المشاريع سواء كانت في المجال الاقتصادي اوالاجتماعي التنموي، كما ان لسموه بصمات واضحة في المجال الخارجي بتطوير علاقات الكويت مع الدول الاخري سواء العربية اوالخليجية اوالاروبية.

واضاف هديان ان سمو الامير الراحل كان احد قادة الكويت الذين عملوا على ازدهارها ودعم استقرارها إلى جانب ذالك فقد اسهمت حكمتة وقدرته على العطاء والمثابرة في تطوير البلاد والنهوض بها وتوطيد لحمتها ووحدتها الوطنية ورفع مكانة الكويت عاليا على المستويين الاقليمي والدولي وقال الهديان ان سمو الامير كان قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وستظل اعماله وانجازاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجا يحتذى بيه في القيادة والبذل والعطاء.

من جانبه تقدم الأمين العام للمجلس البلدي بدر الرفاعي بأحر التعازي لوفاة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رحمه الله وأدخله فسيح جناته.

وقال الرفاعي لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له والدنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، قائد الانسانية حيث فقدت الكويت وفقدت الامة العربية والعالم قائد عظيم أمير الانسانية وعميد الدبلوماسية رجل كان للكويتيين خير راع وخير والد.. وكان للمحتاجين خير عون وخير داعم.

ودعا الرفاعي المولى عز وجل أن يتغمد سمو الأمير بواسع رحمته وان يدخله فسيح جناته متقدما بخالص العزاء للكويت وأهلها وللأمتين العربية والاسلامية وللعالم أجمع.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.

